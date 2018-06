Best Union | Time for Ticket arriva al 99 | 274% del capitale post OPA

Best Union Company - risultati provvisori dell'OPA Time for Ticket : Teleborsa, - Borsa Italiana ha disposto la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario , MTA, delle azioni Best Union Company, a partire dalla seduta del 19 giugno 2018 . La procedura per ...

OPA Best Union - adesioni all'8 giugno 2018 : Nell'ambito della procedura di obbligo di acquisto promossa da Time for Ticket sulla totalità delle azioni Best Union Company, risulta che oggi, 8 giugno, ultimo giorno dell'operazione, ...

OPA Best Union - adesioni al 6 giugno 2018 : Nell'ambito della procedura di obbligo di acquisto promossa da Time for Ticket sulla totalità delle azioni Best Union Company, risulta che oggi, 6 giugno, sono state presentate 27.763 ...

OPA Best Union - adesioni al 5 giugno 2018 : Nell'ambito della procedura di obbligo di acquisto promossa da Time for Ticket , sulla totalità delle azioni Best Union Company , risulta che oggi, 5 giugno, non sono state presentate richieste di ...

OPA Best Union - adesioni al 31 maggio 2018 : Nell'ambito della procedura di obbligo di acquisto promossa da Time for Ticket , sulla totalità delle azioni Best Union Company , risulta che oggi, 31 maggio, non sono state presentate richieste di ...

OPA Best Union - adesioni al 28 maggio 2018 : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Time for Ticket , sulla totalità delle azioni Best Union Company risulta che oggi, 28 maggio, non sono state presentate ...

OPA Best Union - adesioni al 25 maggio 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Time for Ticket, sulla totalità delle azioni Best Union Company risulta che oggi, 25 maggio, sono state presentate 100 richieste di ...

OPA Best Union - adesioni al 24 maggio 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Time for Ticket, sulla totalità delle azioni Best Union Company risulta che oggi, 23 maggio, sono state presentate 550 ...

OPA Best Union - adesioni al 23 maggio 2018 : Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, promossa da Time for Ticket, sulla totalità delle azioni Best Union Company, risulta che oggi 23 maggio, sono state presentate 97.817 ...

