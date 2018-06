Benzina | 2 euro al litro al Brennero Codacons | ' Italia seconda in Europa'

Benzina alle stelle : 2 euro al litro. Codacons : 'Governo deve intervenire' : Salvini e Di Maio devono intervenire con urgenza perché rincari e speculazioni sui carburanti determinano conseguenze negative sull'intera economia nazionale. Basti pensare che senza il peso delle ...

La Benzina sfonda quota 2 euro al litro : Roma, 12 giu. , askanews, Il prezzo della benzina ha sfondato in Italia la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Lo denuncia il Codacons, che segnala il rialzo dei listini dei carburanti con effetti ...

Diesel - CNR : “Con gli Euro 6 meno CO2 dei Benzina - e sono più puliti delle elettriche” : E se fosse il CNR a suggerire che il Diesel, tutto sommato, non è poi così “cattivo” come sembra? Intervenendo in una conferenza di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha spezzato una lancia a favore dei motori a gasolio di ultima generazione: nel suo rapporto il CNR sottolinea come, in tema di impatto ambientale, il dato da tenere d’occhio oggi e in futuro sia quello relativo alle ...

Carburanti - Codacons : gli italiani pagano la Benzina l’11 - 7% in più rispetto alla media europea : Gli automobilisti italiani pagano la benzina l’11,7% in più rispetto alla media europea: lo rileva il Codacons, secondo cui il divario con gli altri Paesi è destinato a crescere nei prossimi giorni. “In base agli ultimi dati comunitari disponibili e resi noti lo scorso 14 maggio, per un litro di benzina si spende in Italia l’11,7% in più rispetto la media Ue: in Europa infatti un litro di benzina costa mediamente 1,437 euro al ...