Belen e Iannone | colpo di scena | la foto che toglie ogni dubbio sulla crisi

caffeinamagazine

: RT @marcosalvati: Ennesimo atto criminoso da parte di un immigrato nei confronti di un italiano: Belen ha lasciato Iannone. - EmanueleGrifo : RT @marcosalvati: Ennesimo atto criminoso da parte di un immigrato nei confronti di un italiano: Belen ha lasciato Iannone. - Amaro57024721 : RT @marcosalvati: Ennesimo atto criminoso da parte di un immigrato nei confronti di un italiano: Belen ha lasciato Iannone. - postofisso2012 : RT @marcosalvati: Ennesimo atto criminoso da parte di un immigrato nei confronti di un italiano: Belen ha lasciato Iannone. -

(Di martedì 12 giugno 2018) Sono giorni, settimane forse, che non si parla d’altro che della presuntatraRodriguez e Andrea. Ci sarebbe maretta, dicono da più fronti, nella coppia d’oro del gossip nostrano. Uscito il rumor, da subito è stato tirato in ballo il nome di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che dopo la scarcerazione ha avuto un incontro ravvicinato (ma alla presenza anche dei rispettivi familiari) con l’argentina. Galeotte (sempre per il gossip) sono state le parole di Corona nel corso della prima intervista rilasciata in tv, a Verissimo: “Quella conè la più importante della mia vita – ha detto l’ex re dei paparazzi – Più di un matrimonio, più di Nina. Ora non la vedo più e non la sento più ma ci legherà sempre un grande affetto”, ha detto a Silvia Toffanin. Poi, proprio di recente, TgCom 24 ha rincarato la ...