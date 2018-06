Beach Rugby – Ai Deejay Xmasters il primo campionato per sordi

sportfair

: Ai DEEJAY Xmasters il primo campionato di Beach Rugby per sordi - v_senigallia : Ai DEEJAY Xmasters il primo campionato di Beach Rugby per sordi - novedafirenze : Torna il Beach Rugby sul sabbione di Santa Croce - ilsitodifirenze : Venerdì 15 e sabato 16 giugno sul ‘sabbione’ il Beach Rugby -

(Di martedì 12 giugno 2018) Aiildiper. Per la prima volta nella storia la FSSI (Federazione SportItalia) organizzerà undisulla spiaggia a loro dedicato. Sarà l’evento di punta di un ricco programma dedicato alLa VII edizione deiospiterà il, storicodiriservato ad atleti. Domenica 22 luglio saranno i campioni della FSSI, Federazione SportItalia, i veri protagonisti sulla spiaggia di Senigallia. Tre le squadre al via, Royal Lions Fabriano, SSS Siena e ASD Ciociaria, che si contenderanno questo, inedito titolo nazionale. Le regole sono semplici! Si gioca in 5 contro 5, scalzi su un campo di sabbia lungo 31 metri e largo 25. Stessi placcaggi deltradizionale, niente mischie e rimesse laterali. Si va avanti per due tempi da 5 minuti con l’obiettivo di ...