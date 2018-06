Batteria e prestazioni inimmaginabili col Samsung Galaxy S10 | le ultime al 12 giugno

Quanto l’aggiornamento iOS 12 migliorerà iPhone 5S - 6 e 6S : prestazioni e Batteria al top? : L'aggiornamento iOS 12 sarà un vero e proprio toccasana per i vecchi iPhone 5S, 6 e 6 Plus, 6S e 6S Plus? Sulla carta sembrerebbe proprio di si, almeno come raccontato nella serata di ieri nel corso del keynote di apertura della conferenza Apple WWDC 2018. Un update dunque da attendere con ansia nel prossimo periodo annuale e vi spiegheremo esattamente in questo articolo il perché. Meno di 24 ore fa sono state svelate tutte le novità ...

Analisi Huawei P9 Lite Vodafone post aggiornamento B344 : tra Batteria e prestazioni : Stanno arrivando in queste ore le prime sentenze da parte di coloro che hanno avuto modo di provare il recente aggiornamento B344 a bordo di un Huawei P9 Lite brandizzato Vodafone, versione evidentemente molto più popolare di quanto si possa pensare. In molti, infatti, hanno avuto modo di testare il pacchetto software che vi avevamo preannunciato alle porte dello scorso fine settimana, mentre altri sono ancora in attesa della notifica per ...