Basket | Pino Sacripanti è il nuovo allenatore della Virtus Bologna

sportfair

: La Virtus ha scelto Pino Sacripanti - 10 Giu - 1000Cuori : La Virtus ha scelto Pino Sacripanti - 10 Giu - piuenne : #Basket, Serie A: UFFICIALE – Pino Sacripanti nuovo coach della #Virtus #Bologna - sportavellino : La #Virtus #Bologna ha ufficializzato l'ingaggio di Pino Sacripanti che dopo 3 stagioni ad #Avellino sarà il nuovo… -

(Di martedì 12 giugno 2018)alle prese con una nuova avventura in quel di, lal’ha scelto per il dopo Ramagliè stato scelto dallaper ilcorso dopo l’era Ramagli, passato adesso a Pistoia., ex tecnico di diverse squadre italiane, recentemente ad Avellino, ha allenato anche la Nazionale italiana Under 20. Dopo qualche anno di ottimo livello con la società campana, parte adesso peruna nuova ambiziosa avventura alla. L'articoloè ilSPORTFAIR.