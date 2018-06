Basket | la Virtus ha scelto il coach | Sacripanti ha firmato un biennale

Basket - Pino Sacripanti è il nuovo allenatore della Virtus Bologna : Pino Sacripanti alle prese con una nuova avventura in quel di Bologna, la Virtus l’ha scelto per il dopo Ramagli Pino Sacripanti è stato scelto dalla Virtus Bologna per il nuovo corso dopo l’era Ramagli, passato adesso a Pistoia. Sacripanti, ex tecnico di diverse squadre italiane, recentemente ad Avellino, ha allenato anche la Nazionale italiana Under 20. Dopo qualche anno di ottimo livello con la società campana, parte adesso per ...

Basket - la Virtus torna al PalaLottomatica : ufficiale l’accordo per le prossime tre stagioni : Il PalaLottomatica torna ad essere la casa della Virtus Roma, firmato l’accordo con All Events Spa per le prossime tre stagioni La Virtus Roma ha raggiunto un accordo con All Events Spa per l’utilizzo del PalaLottomatica di Roma per le gare casalinghe delle prossime 3 stagioni sportive. Il PalaLottomatica, location storica del Basket romano, si pone al centro del nuovo piano di impresa e degli obiettivi ambiziosi di questa ...

Basket city - cinque giocatori-simbolo della storia della Virtus : 1 Basket city, cinque giocatori-simbolo della storia della Virtus 2 Basket city, cinque giocatori-simbolo della storia della Fortitudo , Foto Virtus, 1 / 6 continua a leggere l'articolo ' Basket city. ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della regular season. Alessandro Gentile non è bastato alla Virtus - Christian Burns dominante in area : La regular season della Serie A è terminata e la rosa delle magnifiche otto che si giocheranno lo Scudetto è stata definita. È quindi il tempo di fare dei bilanci e valutare quali sono stati i migliori italiani della stagione regolare. Partiamo da una tendenza: nelle varie classifiche statistiche di rendimento, c’è una netta predominanza di stranieri, rispecchiando una tendenza che oramai dall’inizio del secolo vede i giocatori ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 29a giornata. Pietro Aradori non basta alla Virtus - convince Diego Flaccadori : La regular season della Serie A volge al termine. Manca oramai una sola giornata, in cui verranno stabiliti gli ultimi verdetti. Sei squadre sono già certe di giocare la postseason, anche se le posizioni in classifica devono ancora essere definite e saranno importanti per stilare il tabellone. Due i posti rimanenti per giocarsi lo Scudetto. Per la salvezza, invece, è lotta a due tra Pesaro e Capo d’Orlando. Andiamo a vedere i migliori ...

Finale Nazionale U20 Ecc. Per lo Scudetto sarà Treviso Basket contro Virtus Bologna : Le finali sono trasmesse in diretta streaming su www.fip.it/giovanile e su www.Basketlike.it. E' storica la vittoria della De'Longhi Treviso Basket, che superando l'Umana Reyer Venezia per 65-59 si ...

Basket - violenta rissa tra i tifosi di Virtus Bologna e Varese : c'è anche un ferito : Alcuni tifosi della Virtus Bologna e dell'Openjobmetis Varese hanno trasformato una domenica di sport in una rissa vergognosa. Prima della partita di Basket, nei pressi del PalaDozza e più precisamente in via Calori, circa cinquanta supporters di entrambe le squadre se le sono date di santa ragione. Diversi testimoni hanno parlato di cinghiate, manganellate e coltelli: una persona è rimasta anche ferita ad una gamba, probabilmente perché colpito ...

