Basket – Buone notizie per Alessandro Gentile | operazione al pollice perfettamente

sportfair

: La #12h di #Basket per #AISM di domenica ha il piacere di essere affiancata dalle buone vibrazioni di… - 12hbasketxAISM : La #12h di #Basket per #AISM di domenica ha il piacere di essere affiancata dalle buone vibrazioni di… - antonellavattov : Super basket Azzurra! Ci vediamo il prossimo anno! Buone vacanze - Pianeta_Basket : MERCATO A - Germani: rinnovo con la Leonessa e si lavora per quello di Michele Vitali: Buone notizie a Brescia dove… -

(Di martedì 12 giugno 2018)alriuscita per: il cestista azzurro ha informato i fan di Instagram con un messaggioalriuscita per. In attesa di conoscere il suo futuro sportivo, il cestista azzurro si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema procuratosi 2 anni fa e non risolto dalla primaha informato i fan di Instagram con un messaggio: “2 anni fa in una partita di campionato a Capo d’Orlando, quando vestivo la maglia di Milano ho subito un infortunio aldella mano destra… il giorno seguente mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico per riparare il danno molto serio che mi ero procurato.. il periodo della stagione, la necessità ed il desiderio di tornare in campo per affrontare i playoff imminenti, hanno prevalso sul buon senso.. purtroppo ...