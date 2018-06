Basket 3×3 | ITALIA CAMPIONE DEL MONDO! Grazie per sempre | ragazze! Siete nel Mito!

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : Basket 3×3 - Modiali 2018 : ITALIA DA SOGNO! Cina battuta all’overtime - è FINALE! : Spettacolare impresa dell’ITALIA femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila. Le azzurre, guidate in panchina da Angela Adamoli, dopo aver battuto gli Stati Uniti battono anche la Cina, accedendo dunque per la prima volta nella storia azzurra alla finale della manifestazione. Nell’ultimo atto, le azzurre sfideranno la Russia: l’appuntamento è alle ore 14:30 ITALIAne. Comincia bene la Cina, con uno ...

Basket - Mondiali 3×3 : ITALIA LEGGENDARIA! Le azzurre affondano le maestre degli Stati Uniti! Storica semifinale! : L’ITALIA è in semifinale ai Mondiali femminili di Basket 3×3. Le azzurre hanno piazzato il colpo ai quarti di finale, superando gli Stati Uniti per 17-14, ed ora avranno la possibilità di giocarsi qualcosa di importante per la prima volta nella giovane storia di questa disciplina (è soltanto la quinta edizione della World Cup dal 2012). Raelin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella scenderanno in campo più ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : delineati i quarti di finale. Sarà Italia-USA : Ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila. Tempo di verdetti con i quarti di finale nel tabellone maschile e femminile che sono andati a delinearsi. TABELLONE MASCHILE GRUPPO A La Serbia conferma la vetta della classifica nel gruppo A con i due netti successi su Romania e Kyrgyzstan. Alle spalle dei serbi si piazza l’Olanda che ha vinto lo scontro diretto per 21-15 contro la Nuova ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : Italia ai quarti ma che beffa! Azzurre seconde solo ai tiri liberi : Alla Philippine Arena di Manila (Filippine) la nazionale Italiana femminile di Basket 3×3 è impegnata nelle ultime due partite della fase a gironi: nella prima arriva una vittoria larga contro l’Indonesia (tecnicamente più debole), contro la Repubblica Ceca invece le Azzurre vengono sconfitte per un solo punto (20-21). Qualificazione centrata comunque, dove ai quarti affronteranno gli Stati Uniti, unica nazionale sinora capace di battere la ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : definiti i primi quarti maschili - Lettonia-Polonia e Slovenia-Ucraina - e femminili - Spagna-Francia e Cina-Ungheria : Nella terza giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila (Filippine) si sono definiti i primi due quarti di finale sia per quanto riguarda il tabellone maschile che per quel che concerne il tabellone femminile. Domani si conosceranno, per entrambi i tornei, le altre quattro squadre che giocheranno per le medaglie nella mattina italiana di martedì 12. Nel torneo maschile, la Pool B, quella più combattuta, vede ...

Basket – 3×3 World Cup : esordio col botto per l’Italia femminile - battute Malesia e Turkmenistan : FIBA 3×3 World Cup. La Nazionale femminile vince le prime due gare contro Malesia e Turkmenistan. Lunedì 11 giugno di nuovo in campo contro Indonesia e Rep. Ceca Prima la Malesia (22-9) e poi il Turkmenistan (22-10). La Nazionale femminile 3×3 chiude a punteggio pieno la prima giornata della FIBA 3×3 World Cup di Manila. Un esordio deciso, incoraggiante per il proseguimento del Mondiale: “Era importantissimo iniziare con il ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : la Serbia parte forte nel torneo maschile. L’Italia femminile comanda il girone A con la Repubblica Ceca : La seconda giornata dei Mondiali 3×3 di Basket in corso di svolgimento a Manila, nelle Filippine, è andata in archivio. Siamo a metà del percorso della prima fase, perché domani e lunedì saranno già conclusi gli incontri dei gironi di qualificazione, in attesa della fase finale che si terrà interamente martedì 12. Al maschile è stata la giornata della Serbia, indubbia favorita per la conquista del titolo. I campioni in carica hanno vinto ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : l’Italia femminile esordisce con due successi contro Malesia e Turkmenistan : Esordio con doppio successo per l’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila, Filippine: le azzurre, con Angela Adamoli coach e Raelin D’Alie, Giulia Ciavarella, Giulia Rulli e Marcella Filippi in campo, hanno facilmente superato la Malesia per 22-9 e il Turkmenistan per 22-10. Le azzurre torneranno in campo lunedì 11, nella mattina italiana, per giocare contro Indonesia e Repubblica Ceca e ...

Basket – 3×3 World Cup : oggi l’esordio delle azzurre a Manila : FIBA 3X3 World Cup. oggi l’esordio dell’Italia con Malesia e Turkmenistan Comincia oggi a Manila, nella Philippine Arena, la World Cup 2018 per la Nazionale italiana femminile 3×3 Open. Le azzurre giocano nel girone A contro, Malesia, Turkmenistan, Rep. Ceca e Indonesia che ha sostituito in corsa il Venezuela che si è ritirato. Alla FIBA 3×3 World Cup partecipano 40 squadre, 20 maschili e 20 femminili. Questo il calendario ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : i risultati della prima giornata. Sorpresa la Slovenia - Polonia e Cina a valanga : Nelle Filippine sono iniziali i Mondiali 2018 di Basket 3×3, disciplina che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è presente con la compagine femminile, le azzurre saranno protagoniste nei prossimi giorni. Di seguito i risultati della prima giornata. MASCHILE: Nel gruppo B c’è già una mezza Sorpresa perché al comando troviamo due squadre diverse dalla Slovenia testa di serie: i balcanici infatti sono ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : è caccia a Serbia e Russia. L’Italia ci prova al femminile : Scatteranno domani, a Manila, i Mondiali di Basket 3×3, disciplina entrata da poco nel panorama olimpico e che a Tokyo 2020 farà il suo esordio a cinque cerchi. Quaranta squadra, venti al maschile e venti al femminile, si daranno battaglia per i titoli iridati che appartengono rispettivamente a Serbia e Russia. Ci sarà anche l’Italia tra le partecipanti, sebbene solo con la Nazionale femminile. La discriminante per la qualificazione è ...

Basket – Finals 3×3 Italia di Riccione 2018 : il Montepremi ed il calendario dei Torneo Gold e Pink : Alle Finals 3×3 Italia di Riccione parteciperanno 64 squadre maschili e 20 squadre femminili categoria Open Il Torneo 4nci di Mestre (Venezia) del prossimo 9 giugno darà il via ufficialmente alla stagione del circuito 3×3 Italia 2018. Attraverso i Tornei Gold, Silver e Pink, organizzati per la FIP dal promoter FISB, in tutt’Italia si potrà giocare per qualificarsi alle Finals 3×3 Italia di Riccione del 27-29 luglio e ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Scattano a Manila i Mondiali di Basket 3×3. Dall’8 al 12 giugno nelle Filippine si affronteranno le migliori 20 nazionali maschili e femminili del mondo. Un appuntamento importante, anche perchè la disciplina è stata inserita nel programma olimpico già da Tokyo 2020. Questo il calendario completo della manifestazione TORNEO MASCHILE Gruppo A Serbia Olanda Romania Nuova Zelanda Kyrgyzstan Gruppo ...

Basket 3×3 – World Cup : scelte le azzurre per Manila : scelte le azzurre per la FIBA 3×3 World Cup di Manila. L’esordi il 9 giugno contro la Malesia Giulia Ciavarella, Raelin Marie D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli rappresenteranno l’Italia alla FIBA 3×3 World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila (Filippine) dall’8 al 12 giugno. Le giocatrici sono state selezionate dall’allenatore Angela Adamoli alla fine del raduno iniziato a Roma lo ...