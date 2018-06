Basket 3×3 - ITALIA CAMPIONE DEL MONDO! Grazie per sempre - ragazze! Siete nel Mito!

3×3 uguale vittoria! Italia Campione del Mondo : le ragazze del Basket azzurro battono la Russia in finale [GALLERY] : L’Italia del 3×3 nella storia: le azzurre Campionesse del Mondo a Manila, battuta la Russia in finale Giornata memorabile per la pallacanestro Italiana femminile! Le azzurre del 3×3, qualificatesi ieri ai quarti di finale, sono state protagoniste oggi di tre match da sogno che le hanno portate alla vittoria del Mondiale. L’Italia sul tetto del Mondo! Marcella Filippi e compagne hanno battuto questa mattina gli Stati Uniti, ...

VIDEO Basket 3×3 - Italia campione del mondo! Gli highlights di un’impresa indelebile : campioneSSE DEL MONDO. L’Italia ha compiuto un’impresa monumentale e ha trionfato ai Mondiali 2018 di Basket 3×3 femminile, nuova disciplina olimpica che ritroveremo nel programma a cinque cerchi già da Tokyo 2020. A Manila (Filippine) la nostra Nazionale si è resa protagoniste di una cavalcata mitologica che le ha spedite sul tetto del Pianeta dopo aver surclassato nella fase a eliminazione diretta la corazzata USA, la Cina ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : Basket 3×3 - Modiali 2018 : ITALIA DA SOGNO! Cina battuta all’overtime - è FINALE! : Spettacolare impresa dell’ITALIA femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila. Le azzurre, guidate in panchina da Angela Adamoli, dopo aver battuto gli Stati Uniti battono anche la Cina, accedendo dunque per la prima volta nella storia azzurra alla finale della manifestazione. Nell’ultimo atto, le azzurre sfideranno la Russia: l’appuntamento è alle ore 14:30 ITALIAne. Comincia bene la Cina, con uno ...

Basket - Mondiali 3×3 : ITALIA LEGGENDARIA! Le azzurre affondano le maestre degli Stati Uniti! Storica semifinale! : L’ITALIA è in semifinale ai Mondiali femminili di Basket 3×3. Le azzurre hanno piazzato il colpo ai quarti di finale, superando gli Stati Uniti per 17-14, ed ora avranno la possibilità di giocarsi qualcosa di importante per la prima volta nella giovane storia di questa disciplina (è soltanto la quinta edizione della World Cup dal 2012). Raelin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella scenderanno in campo più ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per le sfide a Croazia ed Olanda : Sono stati diramati i 24 nomi che faranno parte della nazionale italiana di Basket per i prossimi impegni alle Qualificazioni ai Mondiali del 2019, il 28 giugno contro la Croazia (a Trieste) e il 2 luglio contro l’Olanda (a Groningen). Tra certezze e novità, grandi ritorni e tanti debutti, andiamo ad analizzare le scelte del CT Meo Sacchetti. Il ritorno di Daniel Hackett con la maglia azzurra è sicuramente la novità più risaltante. ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : delineati i quarti di finale. Sarà Italia-USA : Ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila. Tempo di verdetti con i quarti di finale nel tabellone maschile e femminile che sono andati a delinearsi. TABELLONE MASCHILE GRUPPO A La Serbia conferma la vetta della classifica nel gruppo A con i due netti successi su Romania e Kyrgyzstan. Alle spalle dei serbi si piazza l’Olanda che ha vinto lo scontro diretto per 21-15 contro la Nuova ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : Italia ai quarti ma che beffa! Azzurre seconde solo ai tiri liberi : Alla Philippine Arena di Manila (Filippine) la nazionale Italiana femminile di Basket 3×3 è impegnata nelle ultime due partite della fase a gironi: nella prima arriva una vittoria larga contro l’Indonesia (tecnicamente più debole), contro la Repubblica Ceca invece le Azzurre vengono sconfitte per un solo punto (20-21). Qualificazione centrata comunque, dove ai quarti affronteranno gli Stati Uniti, unica nazionale sinora capace di battere la ...

Basket – U16 femminile : la Basket Costa x Unicef campione d’Italia : Basket Costa x l’Unicef campione d’Italia Under 16 femminile. Battuta l’Academy Mirabello 71-62. Terzo posto per Geas Basket, ko San Raffaele 54-34 Due settimane dopo il titolo in Under 18, il Basket Costa x l’Unicef firma il bis nella Finale Nazionale Under 16 femminile battendo nella finalissima la Basket Academy Mirabello 71-62. La squadra di coach Cosimo De Milo ha dominato la settimana in terra brianzola, chiudendo in bellezza imponendosi ...

Basket – 3×3 World Cup : esordio col botto per l’Italia femminile - battute Malesia e Turkmenistan : FIBA 3×3 World Cup. La Nazionale femminile vince le prime due gare contro Malesia e Turkmenistan. Lunedì 11 giugno di nuovo in campo contro Indonesia e Rep. Ceca Prima la Malesia (22-9) e poi il Turkmenistan (22-10). La Nazionale femminile 3×3 chiude a punteggio pieno la prima giornata della FIBA 3×3 World Cup di Manila. Un esordio deciso, incoraggiante per il proseguimento del Mondiale: “Era importantissimo iniziare con il ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : la Serbia parte forte nel torneo maschile. L’Italia femminile comanda il girone A con la Repubblica Ceca : La seconda giornata dei Mondiali 3×3 di Basket in corso di svolgimento a Manila, nelle Filippine, è andata in archivio. Siamo a metà del percorso della prima fase, perché domani e lunedì saranno già conclusi gli incontri dei gironi di qualificazione, in attesa della fase finale che si terrà interamente martedì 12. Al maschile è stata la giornata della Serbia, indubbia favorita per la conquista del titolo. I campioni in carica hanno vinto ...