Baseball – I Curaçao Neptunus sono campioni d’Europa | sconfitti i Pirati di Rimini

(Di martedì 12 giugno 2018) Nella finale dell’European Champions Cup ihanno la meglio suidisconfiggono per 5-0 idie si confermanod’Europa per la decima volta nella storia e per la terza volta negli ultimi quattro anni. La partita ha visto un superlativo Orlando Yntema capace di lanciare un complete game shutout con ben 11 strikeouts. In questo modo, il lanciatore nato nella Repubblica Dominicana chiude la European Champions Cup con zero punti subiti in 14.2 riprese lanciate. Ore prima del nuovo successo del, a festeggiare sul campo di Rotterdam è stata anche la UnipolSai Bologna, che con unro 8-0 sui Rouen Huskies ha conquistato il terzo posto. Sconfitta invece per la T&A San Marino, che perde con il risultato di 8-3 contro la L&D Amsterdam. La disfatta sammarinese è doppia, poiché proprio per effetto ...