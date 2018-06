Bari | futuro a rischio? Giancaspro svela la situazione

calcioweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) Dopo la mancata promozione nel campionato di Serie A ilprogramma ile nonostante le difficoltà economiche il presidente Cosmoattraverso le colonne del Corriere del Mezzogiorno ha voluto tranquillizzare la piazza: “i tifosi stiano tranquilli, come già affermato nella conferenza stampa di fine maggio ilha sempre onorato i debiti e pagato le tasse. Anche le prossime scadenze saranno rispettate con l’iscrizione alla prossima Serie B. I nostri tecnici stanno lavorando per quantificare esattamente la cifra necessaria a rispettare i parametri di legge e gli obblighi contabili previsti per l’iscrizione al nuovo campionato”. L'articololaCalcioWeb.