Ballottaggi | Lega protagonista anche a Terni e Siena Ma senza accordo con M5s

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Amministrative Ballottaggi : decisivo il consenso nel Governo Lega-M5s?

Lega protagonista ai Ballottaggi anche a Terni e Siena. Ma senza accordo con M5s : Una Lega che continua a crescere e a trainare il centrodestra. Un centrosinistra parzialmente soddisfatto e il movimento cinque stelle che perde terreno. È la fotografia delle ultime amministrative ...

Elezioni comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Salvini : con i 5 stelle nessun accordo formale al Ballottaggio : Nuovo exploit della Lega alle Elezioni amministrative che si sono svolte domenica in 760 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, con oltre 6 milioni e mezzo di elettori al voto. Il partito di...

Amministrative - Cannito sindaco di Barletta al primo turno. A Brindisi Ballottaggio senza Lega e M5S : L'effetto-governo non c'è stato. Per M5S e Lega, la luna di miele con il quadro di comando di Palazzo Chigi non incanta gli elettori che devono eleggere sindaci e consiglieri comunali. Presente in 19 ...

Pisa - sarà Ballottaggio tra Conti e Serfogli : exploit Lega - dallo 0 - 35 al 25 per cento : A Pisa l'exploit della Lega è il grande elemento di novità delle elezioni comunali 2018. È ballottaggio tra Serfogli e Conti. Risultati elezioni Pisa Il nuovo sindaco di Pisa sarà...

Risultati Elezioni Comunali 2018 diretta sindaci Ballottaggi/ Ultime notizie exploit Lega - crollo M5s - il Pd.. : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: Ultime notizie e Risultati, affluenza ed dati reali dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione. Il vero sconfitto è il Movimento 5 Stelle e non il Pd che può comunque festeggiare l'importante riconferma di Brescia e il vantaggio - seppur al ballottaggio - di Ancona ed Avellino dove i candidati sindaco ottengono 20% in più degli sfidanti di Centrodestra e M5s

Funziona il patto tra Fi e Lega I 5 Stelle fuori dai Ballottaggi : Tanto per cambiare, si vota: ad appena tre mesi dalle elezioni politiche e dallo sconquasso che hanno provocato, ieri sette milioni di italiani sono tornati alle urne per eleggere i sindaci di 761 ...

Udine - Pietro Fontanini nuovo sindaco/ Risultati Elezioni - Lega batte Martines al Ballottaggio per 280 voti : Elezioni Amministrative Udine, Risultati ballotaggio: Pietro Fontanini è il nuovo sindaco del capoluogo, battuto Martines e il Centrosinistra per 280 voti. Ancora trionfo Lega in Friuli

Sondaggi - con il voto anticipato sarebbe “Ballottaggio di fatto” : M5s (al 35) contro il centrodestra (38). Pd dietro alla Lega : I Cinquestelle al 35 e il centrodestra al 38. E’ vero che per alcuni Sondaggi il boom potrebbe esaursi a causa delle trattative – per ora improduttive – di governo. Ma la conferma è che gli schieramenti usciti vincitori dalle elezioni del 4 marzo, se si rivotasse oggi, incrementerebbero i propri bacini elettorali. Lo confermano i dati dell’Istituto Piepoli per La Stampa e di Euromedia Research, l’istituto diretto da ...