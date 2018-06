Bake Off Italia 6 – dolci in forno | Benedetta Parodi torna in tv a settembre

Bake Off avrà una striscia nel daytime : Grandi novità per la prossima edizione di Bake Off - Dolci in forno, il talent dedicato alla pasticceria di Real Time (la sesta stagione in onda dal 7 settembre). Anzitutto una striscia nel daytime. “Perché limitare la gioia di Bake Off al venerdì sera? Con il daytime racconteremo quello che è successo in puntata: i grandi disastri delle torte, i momenti più divertenti, le vittorie e le eliminazioni. Io sarò un po’ il filo conduttore, ...

Bake Off Italia su Real Time dal 7 settembre 2018 | Foto e video dal set : Come in fortunate serie tv e nei miglior film, un’aristocratica tenuta di campagna fa da sfondo alla nuova edizione di Bake Off.prosegui la letturaBake Off Italia su Real Time dal 7 settembre 2018 | Foto e video dal set pubblicato su TVBlog.it 07 giugno 2018 17:31.

Al via i casting di Junior Bake Off Italia : i dettagli su come partecipare e inviare la propria candidatura : La stagione televisiva è ormai agli sgoccioli ma si pensa già alla prossima e in questa ottica hanno preso il via i casting di Junior Bake Off Italia. Il cooking show dedicato ai più piccoli avrà un'altra edizione, in onda sempre su Real Time, che seguirà quella senior che dovrebbe prendere il via proprio il prossimo settembre e alla quale si sta già lavorando insieme a Benedetta Parodi. La conduttrice è tornata a "casa" dopo l'esperienza ...

Benedetta Parodi lascia la Rai/ Dopo Domenica In torna a Discovery : di nuovo alla guida di Bake Off Italia : Benedetta Parodi lascia la Rai, Dopo la conduzione di Domenica In insieme alla sorella Cristina torna a Discovery: di nuovo alla guida di Bake Off Italia su Real Time da settembre.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:37:00 GMT)

