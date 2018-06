Avicii | si sono svolti in Svezia i funerali in forma privata

tgcom24.mediaset

: RT @Radio105: A quasi due mesi dalla tragica morte, Avicii è stato sepolto nel 'cimitero del bosco' a sud di Stoccolma ?? #Avicii https://t… - stefi_bettini : RT @Radio105: A quasi due mesi dalla tragica morte, Avicii è stato sepolto nel 'cimitero del bosco' a sud di Stoccolma ?? #Avicii https://t… - Radio105 : A quasi due mesi dalla tragica morte, Avicii è stato sepolto nel 'cimitero del bosco' a sud di Stoccolma ?? #Avicii - GianmarcoFraska : Sono diversi giorni che ripenso alla morte di @Avicii e il sesto senso mi fa pensare che non si sia trattato di sui… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Sitenuti l'8 giugno inindi, come ha specificato il suo agente Ebba Lindqvist. Il dj famoso in tutto il mondo è morto lo scorso 20 aprile in Oman e sulle cause del decesso resta ancora il mistero. La famiglia lo ha seppellito in un cimitero vicino Stoccolma. L'amico Jesse Waits ha pubblicato su ...