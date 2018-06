Australia | spettacolare acrobazia di una balena a pochi metri da un’imbarcazione VIDEO

meteoweb.eu

: 15. Australia Home Grafica sulle maniche spettacolare. Peccato per il completo giallo invece… - YosefPiperno : 15. Australia Home Grafica sulle maniche spettacolare. Peccato per il completo giallo invece… - joordbaer : @brokastiss Idem, primo semestre. E ti prego, fallo! Sarebbe a dir poco spettacolare! Dove vai esattamente in Australia? - goaustralia_ : Aperto al pubblico nel 1994, oggi riceve circa 150.000 visitatori all'anno nonostante al suo interno non si trovano… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Esperienza indimenticabile per un gruppo di turisti durante un tour per l’osservazione delle balene a Port Macquaire,: un incredibileha catturato il momento in cui una megattera irrompe sulla scena, esibendosi in unadall’imbarcazione in cui viaggiavano i turisti. La giovane, realizzando di avere un pubblico in attesa concamere già pronte, ha deciso di sfoggiare le proprie abilità, destreggiandosi in un salto che ha portato tutto il suo immenso corpo fuori dall’acqua. I giochetti di questahanno creato un enorme getto d’acqua quando è rientrata nell’oceano, inzuppando gli spettatori entusiasti e scioccati allo stesso tempo, che urlavano tra incredulità e risate. Soddisfatta della sua performance, laha continuato per la sua strada. L’imbarcazione si trovava a circa 3 km dalla costa e stava seguendo un ...