Audi A1 - Primo teaser della nuova compatta

Italia-Arabia SAudita - Mancini : "Bel primo tempo" : Roberto Mancini parte col piede giusto. Battere la modestissima Arabia Saudita era il minimo, ma si è anche vista qualche nota positiva al di là del risultato. " Sono soddisfatto per il primo tempo. ...

Pagelle/ Italia-Arabia SAudita : i voti della partita (amichevole - primo tempo) : Le Pagelle di Italia Arabia Saudita: i voti della partita amichevole che si è giocata a San Gallo. Esordio per Roberto Mancini come Comimssario Tecnico della nostra nazionale(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 21:33:00 GMT)

Mattarella cita EinAudi e l'incarico a Pella : fu il primo governo del presidente : Oggi Sergio Mattarella ne fa rivivere il ricordo a Dogliani, in un discorso carico di impliciti sull'attuale situazione politica: 'Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi ...

LG G7 ThinQ : Audio unico con Hi-Fi Quad DAC e Boombox - primo display a 1000 nits : LG G7 ThinQ sarà annunciato il 2 maggio ed la stessa LG a confermare alcune nuove caratteristiche dello smartphone Android. LG Korea ha confermato che il device sarà dotato di un altoparlante “Boombox” che offrirà un suono dieci volte più forte rispetto agli smartphone normali e tanti bassi (più di 6dB), il doppio rispetto alla maggior parte gli smartphone. LG G7 ThinQ, audio unico con Boombox LG ce la sta mettendo tutta per ...

ClAudio Bisio e Vanessa Incontrada/ L'attrice : "Lui è stato il mio primo amore" (Che tempo che fa) : Claudio Bisio e Vanessa Incontrada questa sera saranno ospiti a Che tempo che fa per parlare dei progetti sul piccolo e sul grande schermo e delle novità in arrivo nei prossimi mesi.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:46:00 GMT)

Marco Giallini e ClAudio Santamaria sono protagonisti del primo film italiano di Netflix : arrivato il momento del primo film italiano di Netflix , si tratta di « Rimetti a noi i nostri debiti » con protagonisti Claudio Santamaria e Marco Giallini . Arriverà in streaming , tradotto in 22 lingue, il prossimo 4 maggio con la produzione di La Luna, Lotus Production , Leone film Group con Rai, e Antonio Morabito alla regia. Guido , Santamaria, si trova sommerso ...

Marco Giallini e ClAudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti (video) - il primo film italiano targato Netflix : Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti. Questi sono gli attori e il titolo del primo film italiano annunciato da Netflix all'evento romano di oggi, See Whats Next, e che vedremo già il prossimo maggio. La piattaforma continua a credere nel nostro Paese e dopo il successo di Suburra La Serie (annunciata già la seconda stagione) e al cospetto del debutto di Baby, la serie dedicata allo scandalo dei Parioli, sembra ...

Finn Wolfhard di Stranger Things annuncia il primo album coi Calpurnia - Scout - e lancia il singolo Louie (Audio) : Tutto pronto per il debutto sul mercato discografico di Finn Wolfhard di Stranger Things con la sua band, i Calpurnia: il gruppo di giovanissimi musicisti ha appena pubblicato il singolo di debutto, City Boy, fornendo un primo assaggio dell'EP di prossima uscita. Insieme al rilascio di un'altra canzone inedita, Louie, è stata ufficializzata anche la data di uscita del disco, che si intitola Scout e sarà disponibile dal prossimo 15 ...

CF : Jean-Philippe GAudin dal primo luglio nuovo direttore del SIC : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Il primo gadget di Spotify sarà un sistema Audio per l’auto? : (Foto: Reddit, Flexinfiesta) Sono passate diverse settimane da quando si è parlato per la prima volta del fatto che Spotify avesse intenzione arrivare sul mercato con un proprio gadget, ma da allora le informazioni a riguardo sembrano essersi fatte più specifiche: l’oggetto del mistero potrebbe infatti non essere un semplice altoparlante intelligente come precedentemente ipotizzato, ma un dispositivo portatile che consentirebbe di ...

Strage di Latina - il primo Audio di Antonietta Gargiulo (VIDEO) : Strage di Latina, Antonietta Gargiulo rilascia il primo audio su Facebook. La vittima della Strage di Latina ha parlato con affetto a quanti l’hanno sostenuta in queste settimane di difficoltà. Antonietta Gargiulo si trova ora fra l’affetto dei familiari e sta cercando di recuperare forza in seguito al duplice delitto delle due figlie Martina e Alessia. Nessun segno di rancore contro Luigi Capasso, l’ex marito che ha sparato ...