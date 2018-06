Atletica | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia 57 azzurri a Tarragona

Atletica – Giochi del Mediterraneo : i convocati azzurri : Giochi del Mediterraneo: il Coni ha ufficializzato la lista dei 57 azzurri per l’evento di Tarragona Il CONI nel corso della Giunta Nazionale riunita oggi a Trieste, ha ufficializzato la delegazione dell’Italia Team per i Giochi del Mediterraneo (22 giugno – 1 luglio) in programma a Tarragona in Spagna: 415 gli atleti in squadra, di cui 181 donne. 57 in tutto i convocati per l’Atletica (gare in programma dal 27 al 30 ...

Candidatura L'Aquila Giochi Mondiali Master Atletica 2022 - in città la commissione internazionale : L'Aquila - Siamo giunti alla fase Finale della Candidatura della Città di L’Aquila per i Mondiali Master di atletica leggera del 2022. Visto l’ammissione confermata anche di altre 2 città che sono Göteborg/Svezia e Tampere/Finlandia In data 28 e 29 maggio La commissione internazionale WMA/IAAF composto dal Presidente Mondiale WMA Mr. Perkins (Australia) Mrs. Margit Jungmann (Germania) Vice Presidente Esecutiva WMA e Mr. ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di mercoledì 11 aprile. Manyonga e Mitchell in luce nell’Atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi mercoledì 11 aprile. ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Eccellente prestazione per l’icona Amantle Montsho che regala l’oro al Botswana con un buon 50.15, alle sue spalle le giamaicane Anastasia Le-Roy (50.57) e Stephanie McPherson (50.93). Salto in lungo (maschile) – Eccellente balzo del super favorito Luvo Manyonga. Il sudafricano ...