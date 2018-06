Astronomia | le particelle interstellari che hanno dato origine al Sistema Solare stanno

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) Alcuni dei ‘semi’ chealancora vagando nello spazio, a testimoniare l’inizio della nostra casa planetaria. È il risultato di un nuovo studio pubblicato oggi su Proceedings of the National Academy of Sciences e coordinato dall’Università delle Hawaii, che ha scovato i resti di un processo avvenuto circa 4,6 miliardi di anni fa. Il ‘blocco’ originario da cui sono nati stelle e pianeti delera costituito per lo più da silicati, carbonio e ghiaccio. Questo materiale – riporta Global Science – è stato quasi interamente distrutto o sostituito dai processi alla base della formazione planetaria. Fino ad oggi si pensava che gli unici superstiti di questa polvere pre-si trovassero intrappolati nel cuore di piccole comete o altri corpi celesti al di fuori della nebulosa. E invece a quanto pare esistono altre tracce ...