Asti | non ha i soldi per il funerale | tiene in casa per mesi il cadavere della zia

Asti - nasconde il cadavere della zia in casa per 5 mesi/ Ultime notizie : “Non avevo i soldi per il funerale” : Asti, nasconde il cadavere della zia in casa per 5 mesi: “Non avevo i soldi per il funerale”. La scoperta è stata fatta da un ufficiale giudiziario. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Frosinone-Cittadella 1-1 - la squadra di Longo in finale : adesso scontro fantAstico contro il Palermo [FOTO] : 1/10 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Tredici - Reed HAstings a chi critica il rinnovo della serie : "Non siete costretti a guardarla" : Proprio come l'anno scorso: Tredici continua a far discutere per i suoi contenuti e, nonostante le numerose polemiche suscitate, Netflix si tiene ben stretto il teen drama rinnovandolo per una terza stagione. Un'assurdità, secondo molti: non solo coloro che criticano la trama di uno show che, nelle loro opinioni, si sarebbe potuto tranquillamente concludere alla prima stagione, ma anche di quei genitori preoccupati per i temi veicolati ...

Giornata mondiale degli oceani - l'Onu : "Se non cambiamo presto ci sarà più plAstica che pesci" : L'edizione 2018 è dedicata alla lotta contro la plastica, autentico flagello dei mari di tutto il mondo. Compreso il Mediterraneo, dove presto partirà un esperimento con enormi acquari salvavita

Lo sciopero non blocca i trasporti a Roma ma i guAsti sì : Sono le 8.30 circa quando un treno perde potenza e si ferma in un tunnel, tra la stazione di Bologna e Policlinico, sulla linea B della metropolitana di Roma. Sul posto arriva una squadra di vigili del fuoco, del personale del Nucleo Biologico Chimico Radiologico, un carro autoprotettori dei vigili

Quanti rischi corriamo nel non lavarci le mani… dall’uso della tAstiera al cellulare - i batteri e le malattie virali : Se tutti fossimo più puliti e ci lavassimo le mani ogni qualvolta fosse necessario, le malattie e le infezioni sarebbero notevolmente abbattere. Basti pensare che 3 persone su 5 non si lavano le mani dopo essere andati in bagno, e tra questi pochissimi solo il 30% usa il sapone. Proprio per questo l’idea di tirare lo sciacquone o di aprire la porta di un bagno pubblico fa rabbrividire. Senza contare poi chi utilizza il cellulare in ...

Portogallo - il consiglio della sessuologa : l'Astinenza forzata non fa affatto bene : Vera assicura che i giocatori ottengono un rendimento migliore in campo con una vita sessuale attiva, che rappresenta un buon esercizio utile per il raggiungimento della Coppa del Mondo. "l'astinenza ...

World Oceans Day' : da GRT Group una soluzione per dare valore alla plAstica non riciclabile : ... riducendone l'impatto ambientale e la sua presenza nei mari, negli oceani e più in generale nell'ambiente? Una soluzione arriva da GRT Group - società operante nel settore dell'economia circolare - ...

“World Oceans Day” : da GRT Group la tecnologia PlAstic-to-fuel per ridurre l’inquinamento e dare valore alla plAstica non riciclabile : Secondo la Commissione europea ogni anno in Europa si generano ben 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30% è raccolta per essere riciclata. In Italia, in particolare, le materie plastiche rappresentano, secondo l’ultima rilevazione di Legambiente, l’84% dei rifiuti sulle spiagge, con evidenti danni in termini di inquinamento, visto che nel 2017 sono stati calcolati 670 rifiuti ogni 100 metri di battigia. Negli ...

Eruzione vulcano de Fuego : ecco perché non si può sfuggire ai letali flussi piroclAstici : L’Eruzione del vulcano de Fuego ha seminato morte e distruzione in Guatemala, tanto da far temere un’ecatombe: sotto la cenere potrebbero esserci circa 3.000 corpi. Yasmin Mather, professoressa di Scienze della Terra all’Università di Oxford, ha avvisato che il vulcano potrebbe eruttare ancora poiché è una “situazione attiva e in sviluppo”. ecco le sue parole: “Un flusso piroclastico è un mix di gas incandescente e roccia che scorre ad alta ...

Nozze Daniele Bossari-Filippa Lagerback : mancava proprio lei. “Non posso” - ma stando a chi sa - i due ci sarebbero rimAsti male. I fan - invece - ‘giustificano’ l’assente : Come dimenticare la commovente proposta di matrimonio avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip? Proposta che pare abbia portato fortuna alla coppia: Daniele Bossari è diventato il vincitore di quella edizione e Filippa Lagerback pare proprio essere la migliore “testimonial” di Nozze in circolazione. FIlippa e Daniele si sono sposati in provincia di Varese, la città in cui vivono. A Ville Ponti, un complesso di dimore secolari, con un ...