Asse Parma-Sampdoria | i calciatori a cambiare maglia potrebbero essere 5

Studentessa 18enne violentata in clAsse a Parma da un compagno. «Altri due guardavano» : Tutto sembrava essere cominciato come uno scherzo, poi, però, le attenzioni si sono trasformate in una violenza sessuale. Consumata, per di più, fra le aule di una scuola, un istituto...

Parma - studentessa 19enne denuncia compagno per violenza in clAsse : Parma, studentessa 19enne denuncia compagno per violenza in classe Parma, studentessa 19enne denuncia compagno per violenza in classe Continua a leggere L'articolo Parma, studentessa 19enne denuncia compagno per violenza in classe proviene da NewsGo.

Parma - studentessa 19enne denuncia compagno per violenza in clAsse : Una studentessa di 18 anni di un istituto superiore di Parma ha denunciato un compagno di scuola 19enne per violenza sessuale. L'episodio si sarebbe consumato, secondo quanto riporta la "Gazzetta di ...

Parma : studentessa di 18 anni denuncia un coetaneo per violenza sessuale in clAsse : La ragazza sarebbe stata violentata da un suo compagno di 19 anni, di fronte ad altri due testimoni che nulla avrebbero fatto per difenderla. Lei subito dopo ha riferito tutto alla dirigente scolastica poi è corsa a sporgere denuncia ai carabinieri, che stanno svolgendo le dovute indagini.Continua a leggere

"Mi ha violentata in clAsse". Studentessa denuncia un compagno - a Parma : Una Studentessa di 18 anni di un istituto superiore di Parma ha denunciato un compagno di scuola, di 19 anni, per violenza sessuale. L'episodio si sarebbe consumato, secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, lunedì intorno alle 12 in aula, alla presenza di altri due ragazzi.Secondo la ricostruzione fatta dalla ragazza prima alla preside della scuola e poi ai carabinieri, il 19enne le avrebbe prima preso il telefonino, poi l'avrebbe ...

Parma : studentessa 18nne denuncia compagno per violenza sessuale in clAsse : Il fatto sarebbe avvenuto lunedì intorno alle 12 in un istituto superiore: un 19enne avrebbe immobilizzato la ragazza e l’avrebbe palpeggiata, in presenza di altri due compagni di classe

Calciomercato Parma - Asse con il Napoli : le ultime : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una strepitosa promozione nel campionato di Serie A ed adesso si prepara ad essere protagonista anche del mercato. In particolar modo asse con il Napoli, inizia il pressing del Parma nei confronti degli azzurri per due calciatori che hanno indossato già la maglia gialloblu nella scorsa stagione, stiamo parlando degli attaccante Roberto Insigne ed Amato Ciciretti. L’arrivo di Carlo ...