Asia Argento dopo l’addio a Bourdain | «Sono i giorni più difficili della mia vita»

Anthony Bourdain - Rose McGowan difende Asia Argento/ La star Usa accusata per droga - complotto di Weinstein? : Rose McGowan difende Asia Argento dalle critiche dopo le accuse che le sono piovute addosso dopo la morte di Anthony Bourdain. La moglie rompe il silenzio e gli dedica un pensiero speciale(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:12:00 GMT)

X Factor 2018 : alle audizioni Asia Argento ringrazia il pubblico per il supporto dopo la morte di Bourdain : L'attrice, nuovo giudice del talent, partecipa alle audizioni del talent nonostante il lutto per la morte del suo compagno.

Asia Argento in pieno lutto sceglie le audition al silenzio. Basta questo per giudicarla - malissimo - ? : Lei, la traditrice, la calcolatrice, la causa di tutti i mali, quando il male, quello di vivere, è ancora da noi così semplicisticamente affrontato, senza la guida della verità della scienza ...

X Factor 12 - Asia Argento ringrazia il pubblico al termine delle audizioni : Asia Argento, al termine dei tre giorni di audizioni di X Factor, ha voluto ringraziare il pubblico che l’ha supportata in questi giorni per le durissimi. Asia è stata attaccata sui social per essersi presentata alle registrazioni dopo la morte del compagno Anthony Bourdain e la sua amica Rose McGowan è intervenuta in sua difesa. “Questi sono stati i tre giorni che dovevano essere i più difficili della mia vita ma grazie a queste ...

Audizioni X Factor - Asia Argento prende la parola : "Grazie a voi sto sopravvivendo" : "Posso dire una cosa? Questi tre giorni dovevano essere i più difficili della mia vita, ma grazie a queste persone e grazie a voi sto sopravvivendo". Così

“Ecco la verità su di loro!”. Asia Argento - dopo le polemiche scende in campo lei. Amica e confidente dell’attrice ha vissuto da vicino la storia con lo chef Anthony Bourdain : A pochi giorni dalla morte di Anthony Bourdain e dopo le critiche mosse dalla rete nei confronti di Asia Argento ecco che scende in campo lei, attrice di primo piano del mondo del cinema da sempre vicino alla coppia. Parole destinate a far discutere e che non troveranno tutti d’accordo. A pronunciarle è l’ex stellina di Streghe Rose McGowan«Anthony Bourdain e Asia Argento avevano una relazione aperta, il suicidio è stata una scelta personale di ...

Rose McGowan in difesa di Asia Argento : “E’ stata lei a chiedermi di parlare al suo posto. Bourdain non avrebbe voluto vederla ferita così” : “E’ stata proprio Asia a chiedermi di parlare in sua vece“. Parole di Rose McGowan, amica di Asia Argento e tra le più note attrici ad aver accusato il produttore Harvey Weinstein. McGowan ha inviato una lettera ad alcuni giornalisti e al sito Buzzfeed, che l’ha pubblicata integralmente. Un lungo sfogo, nel quale l’attrice americana parla in difesa della sua amica Asia, attaccata ferocemente sui social dopo la morte ...

ANTHONY BOURDAIN - ROSE MCGOWAN DIFENDE Asia ARGENTO/ Nuove polemiche per la sua presenza ad X Factor : ANTHONY BOURDAIN, ROSE MCGOWAN DIFENDE ASIA ARGENTO ricordando che lo chef scomparso non avrebbe mai voluto simili critiche. Ma la partecipazione ad X Factor peggiora la situazione.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Asia Argento difesa dall'amica Rose McGowan : «Lei e Bourdain avevano una relazione aperta» : «Anthony Bourdain e Asia Argento avevano una relazione aperta, il suicidio è stata una scelta personale di Bourdain». A schierarsi in difesa dell'amica Asia, criticata per le...

ANTHONY BOURDAIN - MORTO SUICIDA IL FIDANZATO DI Asia ARGENTO/ La solidarietà di Rose McGowan all'attrice : ANTHONY BOURDAIN MORTO SUICIDA, l'ex ASIA ARGENTO in lutto, partecipa alle audizioni di X Factor 2018 e scoppia la polemica: Selvaggia Lucarelli la difende.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Asia Argento e il suicidio del compagno Anthony Bourdain - haters impietosi : 'È colpa sua' : Gli haters, gli 'odiatori del web', sono ormai un fenomeno conosciuto. Qualsiasi personaggio più o meno noto ha la sua folta schiera di 'dissidenti' pronti a criticarne ogni mossa. Si va dall'augurio di morte all'ex presidente Giorgio Napolitano, sotto i ferri per un'operazione al cuore, passando per gli insulti ad una suora che canta, senza scordare gli improperi rivolti allo scienziato che consigliava l'uso dei vaccini. Con Asia Argento però ...

Asia Argento e la tragica fine di Bourdain - haters impietosi : 'È colpa sua' : Gli haters, gli 'odiatori del web', sono ormai un fenomeno conosciuto. Qualsiasi personaggio più o meno noto ha la sua folta schiera di 'dissidenti' pronti a criticarne ogni mossa. Si va dall'augurio di morte all'ex presidente Giorgio Napolitano, sotto i ferri per un'operazione al cuore, passando per gli insulti ad una suora che canta, senza scordare gli improperi rivolti allo scienziato che consigliava l'uso dei vaccini. Con Asia Argento però ...

Asia Argento si presenta alle audizioni di X-Factor : il web si scaglia contro di lei : Sabato 9 giugno sono andate in scena, a Pesaro, le prime audizioni dell’undicesima edizione di X Factor. Sul bancone dei giudici, le conferme di Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez e la new entry Asia Argento. La popolare e controversa attrice è sotto l’occhio dei riflettori, non solo perché è una delle novità della stagione, ma anche perché ha partecipato alle audizioni dopo solo un giorno dalla scomparsa del compagno, lo chef francese ...

Asia Argento a X Factor dopo la morte del compagno. Scoppia la polemica in rete : Lo chef Anthony Bourdain è morto venerdì 8 giugno e la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutto il mondo. dopo qualche ora dalla tragica morte, Asia Argento, legata sentimentalmente allo chef da un anno, aveva scritto alcune parole per ricordarlo: "Anthony ha dato tutto se stesso in ogni cosa che ha fatto. Il suo spirito brillante e senza paura ha toccato e ispirato molti, e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la mia ...