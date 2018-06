Arriva la sala concerti digitale per ascoltare musica classica in 4K

Millennium 4 - Arriva il film Claire Foy è la nuova Lisbeth Salander - Cinema - Spettacoli : Si intitola Quello che non uccide ma per tutti quelli che hanno letto il libro di David Lagercrantz è semplicemente Millennium 4 , l'attesissimo seguito della trilogia creata da Stieg Larsson . Un ...

Arriva in sala film fratelli D'Innocenzo : ROMA, 30 MAG - Attenti ai gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, registi di un'opera prima geniale come La terra dell'abbastanza, in sala dal 7 giugno con Adler Entertainment, dopo il successo di ...

Arriva in sala film fratelli D'Innocenzo : ANSA, - ROMA, 30 MAG - Attenti ai gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, registi di un'opera prima geniale come La terra dell'abbastanza, in sala dal 7 giugno con Adler Entertainment, dopo il successo ...

Arriva “The Capsule” la sala riunioni secondo Diesel : Diesel lancia “The Capsule”, il prototipo di una nuova (e volutamente scomoda) sala riunioni, progettata per ridurre al minimo la durata delle riunioni nelle aziende. secondo il The Guardian, infatti, sono circa 9.000 le ore che un impiegato trascorre in media in meeting durante tutta la sua carriera, di cui circa la metà inutilmente. Da qui l’idea di seguire e mettere in pratica la filosofia del Fondatore di Diesel, frutto anche della sua ...

Arriva 'The capsule' - la sala riunioni che riduce la durata dei meeting : Lanciata da Diesel, la multinazionale italiana della moda, la rivoluzionaria sala per i meeting fissa un limite massimo di 15 minuti per la durata degli incontri. Presentata a Milano al Wired Next ...