Ariana Grande sposerà Pete Davidson e in una foto spunta un mega anello di fidanzamento

Annunciato il nuovo duetto di Ariana Grande con Troye Sivan e il doppio featuring con Nicki Minaj : Non solo quello già Annunciato con Nicki Minaj in The Light is Coming, sta per arrivare anche il nuovo duetto di Ariana Grande con Troye Sivan. Il nuovo album del cantante, Bloom, uscirà solo il 31 agosto, ma ben prima il pubblico potrà ascoltare la partnership con la Grande dal titolo Dance to this. Sivan ha Annunciato che il brano sarà rilasciato ufficialmente mercoledì 13 giugno, come quarta canzone ad anticipare l'album successore di ...

Ariana Grande - la popstar soffre di disturbo post traumatico da stress : "Non riuscirò mai a parlare dell'attentato senza mettermi a piangere" : "Detesto ammetterlo, ma l'ansia è davvero segno del disturbo. Per me è difficile parlarne, perché tante persone hanno sofferto perdite gravi e terribili". A parlare così è Ariana Grande che in una lunga intervista a British Vogue racconta la difficoltà di superare il trauma di quella che doveva essere una sera di festa alla Manchester Arena e che invece si è trasformata in un massacro. Era il 22 maggio 2017 quanto 22 persone ...

Ariana Grande : "Ho un disturbo post-traumatico. È dura parlarne - molti hanno subito gravi perdite nell'attentato" : È trascorso un anno dall'attento terroristico che ha colpito la Manchester Arena durante un concerto di Ariana Grande, uccidendo 22 persone: oggi la cantante racconta di lottare con gli strascichi di quell'episodio, che le hanno procurato un disturbo post-traumatico da stress. "È dura parlarne perché molte persone hanno subito perdite enormi, tremende", racconta in un'intervista rilasciata a British Vogue, che le dedica la ...

Ufficiale il duetto di Ariana Grande e Dua Lipa in Sweetener - svelata la terza collaborazione dell'album : Il duetto di Ariana Grande e Dua Lipa non è più solo una voce di corridoio: la cantante inglese è coinvolta nell'album Sweetener, il quarto in studio per la popstar americana, in uscita il 20 agosto. A confermarlo è il nuovo numero della versione inglese di Vogue, che ha dedicato ad Ariana Grande la copertina, con un ampio servizio fotografico e un'intervista al suo interno. La rivista spiega che "Pharrell Williams e Max Martin hanno fatto ...

Ariana Grande su Manchester - l'ansia e lo stress post-traumatico : "Conosco quelle famiglie e piango per loro" : Le nuove dichiarazioni di Ariana Grande su Manchester e le conseguenze di quell'attentato che nel maggio 2017 fece 22 morti al termine di un suo concerto campeggiano sul nuovo numero della rivista Vogue UK, che le dedica la copertina. A pochi mesi dall'uscita del nuovo album di inediti Sweetener, Ariana Grande parla approfonditamente per la prima volta, dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione dell'anniversario della strage, di ciò che ...

