Aquarius verso Valencia | Parigi critica l’Italia | Ue | “Migrazione mette in pericolo il

L'Aquarius è in viaggio verso la Spagna : Alla fine ha preso la direzione della Spagna. Dopo ore in cui era rimasta al largo di Malta, la nave dei Sos Mediterraneée ha levato le ancore e si dirigerà verso il porto di Valencia.Nelle scorse ore dalla nave della Ong francese avevano fatto sapere di non apprezzare molto il viaggio di 4 giorni verso le coste iberiche. Ma il governo Conte ha assicurato medici e rifornimenti e ora, accompagnata da due navi italiane, una della Guardia costiera ...

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»

Aquarius - i migranti verso Valencia anche con navi italiane : La comunicazione ufficiale è arrivata nella mattinata. La nave Aquarius di Sos Mediterranée ha ricevuto dalla sala operativa della Guardia costiera italiana l’assegnazione del porto sicuro a Valencia, in Spagna. Non tutti i migranti resteranno però a bordo della nave. Saranno una nave della Marina italiana e una della guardia costiera a prendere a bordo i due terzi dei migranti che sono sull’Aquarius da tre giorni. L’invito spagnolo ...

La Spagna accoglie l'Aquarius - la nave verso Valencia : Ore 18 - Altri profughi sono in arrivo L'annuncio che arriva dalla Moncloa fa il giro del mondo. Per l'Osservatore Romano 'è una svolta positiva'. Per il commissario Ue Avramopoulos 'la vera ...

Di Maio su Aquarius : "Verso fine business immigrazione" : Posta la "prima pietra contro il business dell’immigrazione". A dirlo il vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio dopo che la Spagna ha annunciato che farà sbarcare a Valencia la nave Aquarius: "Da oggi l'immigrazione non è più un business" ma "una questione che deve essere affrontata da tutti i Paesi europei ha scritto Di Maio in un post su Facebook. Secondo il ministro "chi voleva solo fare profitti, dovrà cercarsi ...

