Aquarius | una parte dei migranti | sarà portata a Valencia da navi italiane

Di Maio : “Su Aquarius non c’era nessuna emergenza - da oggi immigrazione non è più business” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta su Facebook la vicenda della nave Aquarius: "Non è una bagnarola ma una nave attrezzata che non si trova in nessuna situazione di emergenza". E, parlando della decisione della Spagna di accogliere l'imbarcazione, aggiunge: "Da oggi l’Italia non è più sola, da oggi l'immigrazione non è più un business".Continua a leggere