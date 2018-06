Aquarius | una parte dei migranti a Valencia con navi italiane

Aquarius - Di Battista : “Futuro africani è in Africa”. Poi se la prende con la sinistra : “Perché nessuna indignazione prima?” : Alessandro di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 stelle, in viaggio negli Stati Uniti con la compagna e il figlio, ha pubblicato su Facebook un video in cui spiega la sua posizione sul caso Aquarius. A un certo punto, se la prende con gli elettori di sinistra: “Perché non si sono indignati quando veniva bombardata la Libia?”. Poi ha concluso il ragionamento così: “Io in Congo ci sono stato e ci ho lavorato. Il futuro ...

Aquarius - la Francia : Italia vomitevole. Conte : aspetto una telefonata di scuse : Il premier Italiano avrebbe dovuto incontrare Macron, ma le accuse per la vicenda della nave Aquarius hanno compromesso i rapporti

Aquarius - la Francia : Italia vomitevole Conte : Aspetto una telefonata di scuse : Un'intesa, quella con Washington, che si è saldata sulla Russia e in parte anche sul più morbido atteggiamento verso la politica commerciale della Casa Bianca sui dazi, ma che ha un senso strategico ...

Aquarius - Liliana Segre : “La responsabilità è dell’Europa. L’Italia è stata lasciata sola ed è una vergogna” : “Meno male che c’è qualcuno che non dice no. Quando si dice no bisogna prendersi le responsabilità di questo no. L’Italia è stata lasciata sola e questa è la vergogna dell’Europa. Sono stati molti di più quelli che hanno chiuso, rispetto a quelli che hanno aperto. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante cose. La responsabilità credo sia dell’Europa. Quando c’è l’Unione Europea, ...

Aquarius - una parte dei migranti sarà portata a Valencia da navi italiane : 14.30 - Mentre da Francia e Spagna piovono pesanti critiche nei confronto dell'Italia e del governo di Giuseppe Conte, la Guardia Costiera italiana ha confermato stamattina che il trasferimento della nave Aquarius fino al porto di Valencia sarà assicurato "nelle condizioni di massima sicurezza possibile per le persone presenti a bordo". Ci vorranno circa 4 giorni affinché la nave arrivi a destinazione e anche per questo si è reso necessario ...

Qual è il compito dell’Aquarius? Come funziona una missione di salvataggio? Lo racconta un fumetto : Oltre la retorica, c’è “Salvezza” di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, un libro a fumetti edito da Feltrinelli Comics in cui viene raccontato, Come in un lunghissimo reportage, che cos’è l’Aquarius e Qual è il suo compito. I disegni di Bonaccorso, che sono essenziali e poco sporcati dal colore, mostrano gli ambienti della nave e chi la abita. A Rizz...

Aquarius - una parte dei migranti<br> sarà portata a Valencia da navi italiane : 13.15 - Il silenzio di stamattina di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sarà interrotto con ogni probabilità nel primo pomeriggio di oggi. Al momento, infatti, i due vicepresidenti del Consiglio stanno incontrando Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e sembra che l'oggetto dell'incontro sia proprio la gestione dei migranti e dei flussi migratori che non accennano a diminuire.Intanto il Presidente della Camera Roberto Fico, oggi a Napoli, ha voluto ...

L’«altra» Aquarius - una nave Ong con 800 migranti a bordo : Passata una nave – l’Aquarius autorizzata da Madrid ad attraccare a Valencia – ne arriva un’altra. Con l’inizio dell’estate si ispessisce il nodo del flusso migranti via mare: nel giugno dello scorso anno l’allora ministro degli Interni, Marco Minniti, minacciò di chiudere i porti italiani sovraccaricati da un’emergenza di 12mila sbarchi in pochi giorni. Ora è l’attuale titolare del Viminale, ...

"Aquarius mette in luce una lacuna del diritto internazionale" : Il drammatico caso della nave "Aquarius" ha messo in luce "una lacuna del diritto internazionale": è...

Salvini - dall'Aquarius alle Comunali i trionfi del ministro che cancella la parola 'buonismo' : Nove giorni al Viminale 'valgono come 9 anni: sono invecchiato'. Si sentirà addosso anche qualche anno in più dei suoi 45, ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , sorride felice ed alza il ...

Migranti - Salvini : «Io in Libia entro fine mese per una missione risolutiva. Aquarius - alzare la voce paga» : Esulta Matteo Salvini, dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 Migranti a bordo della Aquarius. Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la...

Di Maio : sull'Aquarius non c'era alcuna emergenza : Sulla nave Aquarius non c'era alcuna emergenza. parola del vice premier e ministro dell'Economia Luigi Di Maio. 'Da oggi l'immigrazione non è più un business' ma 'una questione che deve essere affrontata da tutti i Paesi europei' e 'chi voleva solo fare profitti, dovrà cercarsi un'altra ...

Migranti - nel Mediterraneo anche una nave italiana con quasi 1000 persone. Tensione sulla Aquarius : La destinazione per la nave di Sos Mediterranée con i 629 a bordo sembra Valencia, ma: i profughi hanno paura di essere rispediti in Libia, uno ha tentato di...

Cronaca di una giornata sull’Aquarius : Il volontario di Sos Méditerranée Alessandro Porro racconta cosa sta succedendo a bordo dell’Aquarius. Leggi