Aquarius | Salvini | ' Grazie all' Italia in Europa si cambia'

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia - Salvini : 'Grazie a noi in Europa si cambia' : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

Aquarius - Librandi (Pd) : “Salvini? Un incapace che fa guerra alle Ong e ha un ministro che fa paura come Savona” : “In questo momento c’è un attacco ai migranti da parte di questo ministro dell’Interno incapace, che è Salvini. Vuole combattere le Ong e poi mette nel governo uno che fa parte della grande finanza e che mi fa paura solo a pensare. Parlo di un certo ministro Paolo Savona”. Così a Coffee Break (La7) si pronuncia sul caso Aquarius il deputato del Pd, Gianfranco Librandi, il quale loda l’operato del precedente titolare del Viminale: “Gli immigrati ...

Aquarius - Morani (Pd) : “Salvini incapace - il suo è atto di bullismo politico. E la foto con #chiudiamoiporti è ridicola” : “Quello di Matteo Salvini è stato un atto di bullismo politico. La verità è che è un ministro incapace. E la sua foto a braccia conserte è ridicola”. A dirlo è la deputata del Partito democratico, Alessia Morani, ospite a L’aria che tira, in onda su La7, a parlare del caso Aquarius insieme alla senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni. L'articolo Aquarius, Morani (Pd): “Salvini incapace, il suo è atto di bullismo politico. ...

Aquarius : se io fossi Papa - scomunicherei Matteo Salvini : Finita la civiltà occidentale, è iniziata l’inciviltà di Salvini Matteo, segretario della Lega non più secessionista ma a vocazione planetaria, (vice)Presidente del Consiglio dei ministri in atto e cattolico «coerente» (l’ha detto lui medesimo in persona!), in risposta al cardinal Gianfranco Ravasi che twittava il Vangelo di Matteo al capitolo 25,43: «Ero straniero e non mi avete accolto». La motivazione della coerenza cristiana di Matteo ...

"Da Salvini politiche vomitevoli". Ma anche Macron nega lo sbarco ai migranti dell'Aquarius : Parigi ha già bloccato i buoni propositi della Corsica. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille Simeoni, infatti, ha dichiarato di essere disponbile ad accogliere la Aquarius durante un'intervista rilasciata a Libération."Di fronte all'urgenza il consiglio esecutivo di Corsica propone a Sos Mediterranee d'accogliere l'Aquarius in un porto corso", ha detto Simeoni. La sua proposta, però, stona con la volontà delle ...

Esposto in procura contro Matteo Salvini per la chiusura dei porti all’Aquarius : Gianfranco Mascia dei Verdi ha presentato un Esposto alla procura di Roma contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo ai magistrati di verificare se ""il rifiuto di autorizzare l’attracco dei porti italiani della nave con a bordo oltre 600 immigrati, sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall’Italia con la legge 147 del 1989".Continua a ...

Aquarius - Salvini domani parla a Senato : ANSA, - ROMA, 12 GIU - domani alle 11 il ministro dell'interno Matteo Salvini riferirà in Aula al Senato sulla vicenda Acquarius. E' questo, secondo fonti parlamentari, l'orientamento della conferenza ...

Aquarius - Verdi presentano esposto a pm Roma contro ministro Salvini : Roma, 12 giu. , askanews, - Un esposto contro la decisione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani per la nave Aquarius è stato depositato oggi in procura a Roma da ...

Aquarius. Madrid accusa Matteo Salvini : “violazione dei trattati sui diritti umani” : Bufera sul vice premier italiano. Contro il Ministro dell’Interno si scagliano sia le forze di sinistra sia le organizzazioni sociali.

Aquarius - Mussolini : “L’Italia ha alzato la voce. Salvini ha fatto bene - qui in Europa ora sono tutti sconvolti” : “La Francia lo aveva già fatto e non mi pare sia successo niente. Quanto fatto da Salvini è una cosa straordinaria. E’ un punto e a capo attorno a tutto a quello che riguarda l’immigrazione. Adesso qui sono stravolti, tutti hanno paura che l’Italia non sia più l’hotspot di tutti. L’Italia ha alzato la voce e Salvini ha fatto bene”. Così l’eurodeputata del PPE, Alessandra Mussolini, sulla questione ...

Migranti - Aquarius in Spagna con navi italiane/ Ultime notizie : En Marche di Macron vs Salvini - "vomitevole" : Migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...

