Aquarius | Salvini domani parla a Senato

Esposto in procura contro Matteo Salvini per la chiusura dei porti all’Aquarius : Gianfranco Mascia dei Verdi ha presentato un Esposto alla procura di Roma contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo ai magistrati di verificare se ""il rifiuto di autorizzare l’attracco dei porti italiani della nave con a bordo oltre 600 immigrati, sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall’Italia con la legge 147 del 1989".Continua a ...

Aquarius - domattina alle 11 - 15 Salvini riferisce in Senato : Roma, 12 giu. , askanews, - E' stata fissata per domani mattina alle 11,15 l'informativa del ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini in aula al Senato sulla vicenda Aquarius 12 giugno 2018 ...

Aquarius - Verdi presentano esposto a pm Roma contro ministro Salvini : Roma, 12 giu. , askanews, - Un esposto contro la decisione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani per la nave Aquarius è stato depositato oggi in procura a Roma da ...

Aquarius. Madrid accusa Matteo Salvini : “violazione dei trattati sui diritti umani” : Bufera sul vice premier italiano. Contro il Ministro dell’Interno si scagliano sia le forze di sinistra sia le organizzazioni sociali.

Aquarius - Mussolini : “L’Italia ha alzato la voce. Salvini ha fatto bene - qui in Europa ora sono tutti sconvolti” : “La Francia lo aveva già fatto e non mi pare sia successo niente. Quanto fatto da Salvini è una cosa straordinaria. E’ un punto e a capo attorno a tutto a quello che riguarda l’immigrazione. Adesso qui sono stravolti, tutti hanno paura che l’Italia non sia più l’hotspot di tutti. L’Italia ha alzato la voce e Salvini ha fatto bene”. Così l’eurodeputata del PPE, Alessandra Mussolini, sulla questione ...

Migranti - Aquarius in Spagna con navi italiane/ Ultime notizie : En Marche di Macron vs Salvini - "vomitevole" : Migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:05:00 GMT)

"Da Salvini poltiche nauseanti". Ma anche Macron nega lo sbarco ai migranti dell'Aquarius : Parigi ha già bloccato i buoni propositi della Corsica. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille Simeoni, infatti, ha dichiarato di essere disponbile ad accogliere la Aquarius durante un'intervista rilasciata a Libération."Di fronte all'urgenza il consiglio esecutivo di Corsica propone a Sos Mediterranee d'accogliere l'Aquarius in un porto corso", ha detto Simeoni. La sua proposta, però, stona con la volontà delle ...

Aquarius - la sinistra europea : "Salvini? Un poveretto" : "Se Matteo Salvini ha bisogno di dimostrare la propria forza a scapito di donne incinte e bambini dimostra quanto possa essere poveretto". Ad unirsi al coro di indignazione per la stretta del ministro dell"Interno italiano contro le Ong straniere è il presidente del gruppo europeo dei Socialisti e Democratici, Udo Bullmann.Dopo le critiche di parte del Vaticano e della sinistra italiana, ora il rappresentante della sinistra europea passa ...

Aquarius - Alex Zanotelli : “Sono arrabbiatissimo. Salvini? È un razzista - punto e basta - sta prendendo in giro il M5s” : “Io sono veramente arrabbiato. Ho detto a Fico “Salvini è troppo forte e vi sta prendendo totalmente in giro“. Devono stare attentissimi. Io non posso accettare quello che ha fatto e quello che promette di fare: sbattere fuori 500.000 migranti e i bulldozer contro i campi rom. Non prendiamoci in giro, c’è un razzismo in Italia che sta crescendo in questi anni. Poi è chiaro, manipolato così come è avvenuto in questi anni ...

Roberto Saviano oltre ogni limite : 'Aquarius - perché Matteo Salvini e Danilo Toninelli sono dei banditi' : 'I problemi ci sono - sottolinea -, ma sono di organizzazione politica dei rifugiati. Un governo ha tutto il diritto di chiedere una rinegoziazione della organizzazione dei flussi dei migranti, ma ...

Aquarius - Salvini continua a indovinarle tutte : Salvini non ha messo in pericolo nessuna vita: ha rischiato, non tutto ma molto sì. E ha vinto, politicamente, su tutta la linea. Se non ci fosse stata la Spagna, ci sarebbe stato lui. Salvini ha scelto una nave con cui poteva rischiare: assai cinico, ma lecito (dal suo punto di vista). L’Aquarius non è una bagnarola, tutto era monitorato e Salvini ha atteso che qualcuno si facesse avanti per farla attraccare. Se non si fosse mosso nessuno, ...

Luigi Di Maio - il retroscena su Aquarius : ha paura che Matteo Salvini punti a elezioni anticipate : Matteo Salvini è sempre un passo avanti, tweet dopo tweet, dichiarazione dopo dichiarazione, e da ultimo, dopo il clamoroso risultato elettorale la chiusura dei porti alla nave Aquarius, il leader ...

Aquarius - Salvini : salvare la Patria e non i migranti : Mi chiedo a quale bisogno, oltre a quello di prendere voti, possa rispondere la retorica dell’uomo forte che risulta capace di accentrare su di sé le proiezioni di un popolo allo sbando che riesce a trovare unione e identità contro i migranti. È finita la pacchia, sembra una frase folle se si pensa a quali sono le condizioni di vita di popolazioni ancora colonizzate le cui avanguardie giungono in Europa. Con gli stracci al posto dei ...