Aquarius | Salvini | “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia Macron? Parigi si doveva

: Nell' obbrobio della nave Aquarius, tra i diktat del bullo Salvini e i siorsì del suo fantozziano attendente Tonine… - vittoriozucconi : Nell' obbrobio della nave Aquarius, tra i diktat del bullo Salvini e i siorsì del suo fantozziano attendente Tonine… - sebmessina1 : Ma non avete letto le belle, limpide e ferme parole di Roberto Fico e Alessandro Di Battista per l’aiuto immediato… - carmeloabbate : Chi evoca ebrei e nazismo è un mascalzone al soldo di chi persegue sporchi fini geopolitici, o un invasato che chiu… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è” nel governo e in particolare con Giuseppee Luigi Di. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteoche aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si capisce perché debbano arrivare tutti in Italia”. “Abbiamo richiamato i Paesi europei alla collaborazione – dice il ministro e vicepresidente – Abbiamo detto a voce alta e con toni garbati che l’Italia non può essere campo profughi d’Europa. Ho chiamato i ministri francese, tedesco e ungherese e mi hanno detto che abbiamo ragione. Sononto perché con qualche no ora si aprono prospettive utili”.è ...