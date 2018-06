Aquarius | migranti trasbordati su navi italiane e condotti a Valencia

Migranti - la Corsica pronta ad aprire porto per soccorsi ad Aquarius : Il presidente dell'Assemblea di Corsica, l'indipendentista Jean-Guy Talamoni, ha proposto tramite un tweet di fornire all'Aquarius, con 629 Migranti a bordo, l'accoglienza in uno dei porti dell'isola. ...

Aquarius - Salvini : salvare la Patria e non i migranti : Mi chiedo a quale bisogno, oltre a quello di prendere voti, possa rispondere la retorica dell’uomo forte che risulta capace di accentrare su di sé le proiezioni di un popolo allo sbando che riesce a trovare unione e identità contro i migranti. È finita la pacchia, sembra una frase folle se si pensa a quali sono le condizioni di vita di popolazioni ancora colonizzate le cui avanguardie giungono in Europa. Con gli stracci al posto dei ...

Aquarius - i porti restano chiusi : i migranti verranno scortati in Spagna da navi italiane : L'Aquarius è ancora in balia delle onde e dopo giorni di attesa verrà oggi scortata da due mezzi della Marina militare italiana e della Guardia Costiera fino al porto di Valencia. Il governo italiano ha rifiutato in ogni modo l'autorizzazione per lo sbarco in Sicilia e la nave della Ong si trova ora ad affrontare ulteriori 3 giorni di navigazione per raggiungere un porto sicuro e permettere lo sbarco dei 629 migranti presenti a bordo. Nel ...

Migranti : Aquarius riceve rifornimenti di cibo - rimorchiatore italiano l'affianca : Lotta contro il tempo per le condizioni dei Migranti a bordo della nave di Sos Mediterranee. Il bollettino meteo prevede condizioni del mare in peggioramento -

Migranti di Aquarius a Valencia - ma con l'appoggio delle navi italiane : Per il viaggio verso al Spagna, l'Italia dopo aver rifornito di viveri l'imbarcazione, offre l'appoggio di due motovedette. Anche la Corsica ha offerto ospitalità. Intanto a Catania sono attesi altri ...

Aquarius - migranti a Valencia anche con navi italiane : Teleborsa, - La nave di Sos Mediterranée farà rotta verso la Spagna scortata da una nave della Marina italiana e una della guardia costiera. "Confermo, è stata una decisione presa stanotte nel vertice ...

La Marina mette a tacere la Aquarius. E porta i migranti in Spagna : Nonostante la disponibilità della Spagna, la nave Aquarius con a bordo 629 migranti sembra non aver intenzione di muoversi dalle acque tra Malta e l'Italia. La Ong Sos Mediterranée si appella al maltempo in arrivo nel Mediterraneo, che rende "non sicura" la navigazione verso Valencia.Ma ora arriva un'altra offerta: anche la Corsica si è detta disponibile a ospitare i migranti. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille ...

Caso Aquarius - migranti a Valencia a bordo di navi italiane : I 629 migranti della nave Aquarius raggiungeranno Valencia a bordo di navi italiane . È questo il compromesso raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del viaggio dalle ...

Aquarius - i migranti saranno portati a Valencia da navi italiane : Aquarius, i migranti saranno portati a Valencia da navi italiane La ong Sos Mediterranee ha fatto sapere anche che la nave, su cui sono presenti 629 persone, “riceverà rifornimenti da un' imbarcazione italiana”. L’arrivo nel porto spagnolo, offerto da Madrid come sbarco, “entro pochissimo tempo”, ha detto il ministro ...

Aquarius - i momenti concitati del salvataggio di notte : i soccorritori individuano i migranti grazie alle urla : Medici Senza Frontiere ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il video che ritrae un momento del salvataggio, avvenuto tra sabato e domenica notte (9-10 giugno), dei 629 migranti che hanno trovato ospitalità sulla nave Aquarius, gestita da Sos Méditerranée. Come ha raccontato uno dei volontari italiani a bordo dell’imbarcazione, Alessandro Porro, i soccorritori individuavano i migranti grazie alle loro urla. Nel video si vedono i lanci ...

Aquarius - i migranti saranno portati a Valencia da navi italiane - : La ong Sos Mediterranee ha fatto sapere anche che la nave, su cui sono presenti 629 persone, "riceverà rifornimenti da un' imbarcazione italiana". L'arrivo nel porto spagnolo, offerto da Madrid come ...

Migranti : Toninelli - su Aquarius azione politica di giusto pragmatismo : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La gestione della vicenda dell’Aquarius è stata messa in campo “un’azione politica importante tenendo un giusto pragmatismo che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente”. A rivendicarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, assicurando, in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, che ...

Aquarius - i 629 migranti arriveranno a Valencia a bordo di navi italiane : L'annuncio arriva da "Sos Mediterranee" e viene confermato dal ministro Toninelli che parla della vicenda parla di "giusto pragmatismo politico che prima non c'era. Non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno"