Aquarius | Madrid e Parigi criticano l' ItaliaTajani | Ue rischia se non si risolve il nodo

Aquarius - critiche all’Italia da Francia e Spagna. Macron : cinica. Madrid : rischi penali : Lo annuncia Sos Mediterranée, lo conferma il ministro Toninelli e fornisce i dettagli Medici senza Frontiere. 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e condotti a Valencia» nel giro di quattro giorni. La Ong, a cui appartiene l’imbarcazione, afferma che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Maritime Rescue Coordi...

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia - Salvini : 'Grazie a noi in Europa si cambia' : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

In 4 giorni circa 500 migranti dell’Aquarius saranno portati a Valencia su navi italiane. Macron : Italia cinica. Madrid : rischi penali : Lo annuncia Sos Mediterranée, lo conferma il ministro Toninelli e fornisce i dettagli Medici senza Frontiere. 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi Italiane e condotti a Valencia» nel giro di quattro giorni. La Ong, a cui appartiene l’imbarcazione, afferma che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Maritime Rescue Coordi...

Aquarius. Madrid accusa Matteo Salvini : “violazione dei trattati sui diritti umani” : Bufera sul vice premier italiano. Contro il Ministro dell’Interno si scagliano sia le forze di sinistra sia le organizzazioni sociali.

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi la posizione è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

Aquarius : per Madrid l'Italia rischia responsabilità penali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve