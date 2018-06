Aquarius Madrid accusa Matteo Salvini | “violazione dei trattati sui diritti umani”

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi la posizione è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

Aquarius : per Madrid l'Italia rischia responsabilità penali