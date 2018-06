Aquarius | Macron | Italia cinica e irresponsbile Spagna | rischi penali per Roma I

In 4 giorni circa 500 migranti dell’ Aquarius saranno portati a Valencia su navi italiane. Macron : Italia cinica. Madrid : rischi penali : Lo annuncia Sos Mediterranée, lo conferma il ministro Toninelli e fornisce i dettagli Medici senza Frontiere. 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi Italia ne e condotti a Valencia » nel giro di quattro giorni . La Ong, a cui appartiene l’imbarcazione, afferma che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Maritime Rescue Coordi...

"Da Salvini politiche vomitevoli". Ma anche Macron nega lo sbarco ai migranti dell' Aquarius : Parigi ha già bloccato i buoni propositi della Corsica. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille Simeoni, infatti, ha dichiarato di essere disponbile ad accogliere la Aquarius durante un'intervista rilasciata a Libération."Di fronte all'urgenza il consiglio esecutivo di Corsica propone a Sos Mediterranee d'accogliere l'Aquarius in un porto corso", ha detto Simeoni. La sua proposta, però, stona con la volontà delle ...

Aquarius - il partito di Macron attacca il governo : “Posizione Italia immonda e vomitevole” : Il partito del presidente francese Emmanuel Macron attacca il governo Italiano sulla questione della nave Aquarius: "La linea del governo Italiano è vomitevole, trovo immondo fare bassezze politiche quando ci sono in gioco vite umane", afferma il portavoce de La Republique En Marche, Gabriel Attal.Continua a leggere