Aquarius | Macron | “Italia cinica e irresponsabile” En Marche | “La posizione del governo

ilfattoquotidiano

: ?? Il presidente francese Emmanuel #Macron è intervenuto sul caso Aquarius e denuncia 'una forma di cinismo e di irr… - repubblica : ?? Il presidente francese Emmanuel #Macron è intervenuto sul caso Aquarius e denuncia 'una forma di cinismo e di irr… - fattoquotidiano : Aquarius, Macron: “Italia cinica e irresponsabile”. Portavoce di En Marche: “La posizione del governo Conte fa vomi… - ManuPerra56 : RT @icebergfinanza: Niente da fare i BANKSTER sono dei delinquenti! -

(Di martedì 12 giugno 2018) “Dall’Italia cinismo e irresponsabilità”. Il presidente francese Emmanuelè intervenuto per condannare il comportamento del nostro Paese sul caso della nave, che dopo la chiusura dei porti da parte delConte è diretta verso la Spagna dove sarà accolta nel porto di Valencia. Il commento è stato riportato dal portavoce delBenjamin Griveaux. Il capo di Stato francese ha ricordato “la legge marittima” che indica “che in caso di pericolo, è la costa più vicina che si assume la responsabilità del soccorso”. “Se una nave avesse in Francia il porto più vicino, potrebbe attraccare” perché “sarebbe nel rispetto della legge internazionale”, ha detto. Poco prima nel merito era intervenuto anche Gabriel Attal, portavoce del partito di maggioranza En: “LadelConte sui ...