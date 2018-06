Aquarius | Librandi Pd | “Salvini? Un incapace che fa guerra alle Ong e ha un ministro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) “In questo momento c’è un attacco ai migranti da parte di questodell’Interno, che è Salvini. Vuole combattere le Ong e poi mette nel governo uno che fa parte della grande finanza e che mi fa paura solo a pensare. Parlo di un certoPaolo Savona”. Così a Coffee Break (La7) si pronuncia sul casoil deputato del Pd, Gianfranco, il quale loda l’operato del precedente titolare del Viminale: “Gli immigrati che stanno arrivando sono una parte molto piccola perché il governo precedente con ilMinniti è riuscito a far rispettare alcune regole che riguardano sia il trasporto dei migranti dalla Libia, sia le Ong, che da 11 sono diventate 4. E questo è accaduto un po’ perché non ci sono più migranti, un po’ perché alcune Ong non hanno accettato le regole stabilite dal nostro governo. Ora questo personaggio (Salvini, ndr) sta rovinando il nostro ...