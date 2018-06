Aquarius | i migranti saranno portati a Valencia da navi italiane

Migranti - Salvini : Aquarius prima possibile in Spagna : Migranti , Salvini : Aquarius prima possibile in Spagna Migranti , Salvini : Aquarius prima possibile in Spagna Continua a leggere L'articolo Migranti , Salvini : Aquarius prima possibile in Spagna proviene da NewsGo.

Aquarius no - Diciotti sì : a Catania arriva la nave con oltre 900 migranti : È diretta verso Catania , dove arriverà entro martedì sera, la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo oltre 900 migranti e due cadaveri recuperati in sette diversi interventi di soccorso ...

Aquarius - Spagna offre il porto di Valencia. Migranti ancora in attesa | : Salvini: "Alzare la voce paga ". Il premier spagnolo Sanchez: un dovere evitare catastrofe umanitaria. Conte ringrazia. Mattarella cita Saragat: la Repubblica abbia un volto umano. Malumori in M5s. ...

MIGRANTI Aquarius IN SPAGNA TRA 4 GIORNI/ Ultime notizie nave in tensione : Salvini “a breve missione in Libia” : MIGRANTI, AQUARIUS in SPAGNA. Premier Giuseppe Conte: “Grazie per solidarietà”. Il vice Luigi Di Maio spiega: “Non c'era emergenza”. Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 20:40:00 GMT)