Aquarius | i migranti saranno portati a Valencia da navi italiane

Migranti : Toninelli - su Aquarius azione politica di giusto pragmatismo : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La gestione della vicenda dell’Aquarius è stata messa in campo “un’azione politica importante tenendo un giusto pragmatismo che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente”. A rivendicarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, assicurando, in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, che ...

Aquarius - i 629 migranti arriveranno a Valencia a bordo di navi italiane : L'annuncio arriva da "Sos Mediterranee" e viene confermato dal ministro Toninelli che parla della vicenda parla di "giusto pragmatismo politico che prima non c'era. Non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno"

"I 629 migranti della Aquarius a Valencia con le navi italiane" : Nonostante la disponibilità della Spagna, la nave Aquarius con a bordo 629 migranti sembra non aver intenzione di muoversi dalle acque tra Malta e l'Italia. La Ong Sos Mediterranée si appella al maltempo in arrivo nel Mediterraneo, che rende "non sicura" la navigazione verso Valencia.Ma ora arriva un'altra offerta: anche la Corsica si è detta disponibile a ospitare i migranti. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille ...

Aquarius - ong : "Migranti trasferiti su navi italiane e portati in Spagna" : Lo ha annunciato SOS Méditerranée Aquarius, la linea anti-sbarchi agita la base M5s Migranti, Aquarius andrà in Spagna. Salvini: "Vittoria"

Aquarius - i 629 migranti andranno in Spagna su navi italiane : Roma, 12 giu. , askanews, I 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccati al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta, saranno trasbordati su navi italiane e condotti in ...

Migranti di Aquarius a Valencia ma su navi italiane : Per il viaggio verso al Spagna, l'Italia dopo aver rifornito di viveri l'imbarcazione, offre l'appoggio di due motovedette. Anche la Corsica ha offerto ospitalità. Intanto a Catania sono attesi altri ...

Aquarius - i migranti saranno portati a Valencia da navi italiane : L'annuncio della Ong: "Decisione del centro coordinamento dei soccorsi". Anche la nave di Sos Mediterranée farà rotta verso la Spagna con a bordo un terzo...

Aquarius - Sos Mediterranée 'I migranti saranno portati a Valencia da navi italiane' : saranno navi italiane a portare fino in Spagna, al porto di Valencia, i 629 migranti ospitati da giorni sulla nave Aquarius di Sos Mediterranée. L'annuncio è stato dato stamattina con un tweet dalla ...

Migranti - il lungo e difficile viaggio di Aquarius verso la Spagna non è ancora iniziato : Alcune delle 629 persone a bordo della nave Aquarius potrebbero venire trasferite nelle prossime ore su due altre...

Migranti - la Spagna accoglierà la Aquarius. Tweet dalla nave : “Il tempo peggiora - non ce la facciamo” : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 Migranti a bordo di attraccare a Valencia. La nave è a 35 miglia a sud del’Italia, 27 a nord di Malta, con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, e i 629 Migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale: ora h...

