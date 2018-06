Aquarius | i migranti a Valencia anche su navi italiane Ong ' Naufragio davanti alla Libia

Migranti - Ue : 'Aquarius solo un incidente - Italia da ringraziare' : "Non faccio il gioco del biasimo. Molta attenzione è stata data alla vicenda di Aquarius, ma questo è solo un incidente". In queste ore "l'Italia sta salvando altri 900 Migranti, mantiene le sue ...

Aquarius - una parte dei migranti sarà portata a Valencia da navi italiane : 14.30 - Mentre da Francia e Spagna piovono pesanti critiche nei confronto dell'Italia e del governo di Giuseppe Conte, la Guardia Costiera italiana ha confermato stamattina che il trasferimento della nave Aquarius fino al porto di Valencia sarà assicurato "nelle condizioni di massima sicurezza possibile per le persone presenti a bordo". Ci vorranno circa 4 giorni affinché la nave arrivi a destinazione e anche per questo si è reso necessario ...

Aquarius - Macron : Italia cinica e irresponsbile. Spagna : rischi penali per Roma. I migranti a Valencia su navi italiane : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo,...

Migranti - Aquarius verso Valencia. La Francia : «Italia vomitevole». Critiche anche dalla Spagna : «Illegale» : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. E Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali»

"Da Salvini politiche vomitevoli". Ma anche Macron nega lo sbarco ai migranti dell'Aquarius : Parigi ha già bloccato i buoni propositi della Corsica. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille Simeoni, infatti, ha dichiarato di essere disponbile ad accogliere la Aquarius durante un'intervista rilasciata a Libération."Di fronte all'urgenza il consiglio esecutivo di Corsica propone a Sos Mediterranee d'accogliere l'Aquarius in un porto corso", ha detto Simeoni. La sua proposta, però, stona con la volontà delle ...

Aquarius - una parte dei migranti<br> sarà portata a Valencia da navi italiane : 13.15 - Il silenzio di stamattina di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sarà interrotto con ogni probabilità nel primo pomeriggio di oggi. Al momento, infatti, i due vicepresidenti del Consiglio stanno incontrando Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e sembra che l'oggetto dell'incontro sia proprio la gestione dei migranti e dei flussi migratori che non accennano a diminuire.Intanto il Presidente della Camera Roberto Fico, oggi a Napoli, ha voluto ...

Aquarius - i migranti verso Valencia anche con navi italiane : La comunicazione ufficiale è arrivata nella mattinata. La nave Aquarius di Sos Mediterranée ha ricevuto dalla sala operativa della Guardia costiera italiana l’assegnazione del porto sicuro a Valencia, in Spagna. Non tutti i migranti resteranno però a bordo della nave. Saranno una nave della Marina italiana e una della guardia costiera a prendere a bordo i due terzi dei migranti che sono sull’Aquarius da tre giorni. L’invito spagnolo ...

Migranti - Aquarius a Valencia in 4 giorni. 500 trasferiti su navi italiane : La nave andrà verso Valencia insieme a due navi italiane. L'imbarcazione con a bordo 629 persone si trova ancora al largo delle coste di Malta e Italia. Medici Senza Frontiere: «Meglio sbarcare le persone al più presto»