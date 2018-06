Aquarius | i 629 migranti arriveranno a Valencia a bordo di navi italiane

"I 629 migranti della Aquarius a Valencia con le navi italiane" : Nonostante la disponibilità della Spagna, la nave Aquarius con a bordo 629 migranti sembra non aver intenzione di muoversi dalle acque tra Malta e l'Italia. La Ong Sos Mediterranée si appella al maltempo in arrivo nel Mediterraneo, che rende "non sicura" la navigazione verso Valencia.Ma ora arriva un'altra offerta: anche la Corsica si è detta disponibile a ospitare i migranti. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille ...

Aquarius - i 629 migranti andranno in Spagna su navi italiane : Roma, 12 giu. , askanews, I 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccati al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta, saranno trasbordati su navi italiane e condotti in ...

La Spagna accoglie i 629 della Aquarius - Salvini canta vittoria. L’Ue non si schiera : Rotta su Valencia, in Spagna, dove arriverà tra quattro giorni. Alle 14 e 40 di ieri si sblocca l’odissea della motonave Aquarius con a bordo 629 migranti. Dopo un braccio di ferro tra Italia, Malta ed Europa, andato avanti due giorni, il neopremier socialista Pedro Sánchez apre il porto di Valencia: «Nostro obbligo contribuire ad evitare una ...

Aquarius - lasciare 629 migranti in mezzo al Mediterraneo per vedere chi vince : Una vergogna incredibile. Il governo Conte ha dimostrato in pochi giorni la sua vera realtà. Non si tratta di essere di destra, sinistra o centro ma umani o disumani e questo nuovo governo, considerato il caso della nave Aquarius, può considerarsi in maniera inequivocabile disumano. Non esistono scuse. Usare 629 persone disperate, in balia del mare, della povertà e della miseria, per mero scopo elettorale e propagandistico non è degno di un ...

La Spagna accoglie Aquarius I 629 migranti a Valencia Salvini : "Alzare la voce paga" : Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dato istruzioni perché la Spagna accolga la nave Aquarius, che è da ore ferma in mare con a bordo oltre 629 migranti, perché né Italia né Malta hanno messo a disposizione i porti Segui su affaritaliani.it

Aquarius - ‘Hanno fame e freddo - aiutateli’. Brindisi accolse 27mila migranti - l’Italia può salvarne 629 : Ricordo mia madre che scaldava il latte, le centinaia di biberon nelle ceste di vimini e le corse verso la stazione marittima dove quelle migliaia di disperati avevano trovato posto sui carri per il trasporto delle auto sui quali riposavano, riparati dai teli in cellophane. Ricordo quando aprimmo il garage condominiale, i chili di pasta cucinati in ogni cucina di ogni casa e i pentoloni portati dove le tavolate sfamavano centinaia di albanesi ...

Nave Aquarius - una mappa indica dove si trovano i 629 migranti respinti : Nave Aquarius, una mappa indica dove si trovano i 629 migranti respinti Sul portale Vessel Finder è possibile seguire la rotta dell’imbarcazione di SOS Méditerranée tra Malta e l’Italia Continua a leggere L'articolo Nave Aquarius, una mappa indica dove si trovano i 629 migranti respinti proviene da NewsGo.

Spagna accoglierà 629 migranti Aquarius : 15.03 Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius, con 629 migranti a bordo, di attraccare a Valencia, accogliendo la richiesta dei sindaci di Barcellona, e Valencia, Ada Colau e Joan Ribo, che si erano offerti di aprire i propri porti. Lo annuncia la Moncloa. "E'nostro obbligo evitare una catastrofe umanitaria", ha detto Sanchez. "Non possiamo guardare dall'altra parte", l'appello di Colao al forum di ...

Aquarius - il grillino Nogarin apre il porto di Livorno : “Accogliamo le 629 vite umane”. Poi rimuove il post su Facebook : Prima il post su Facebook in cui annuncia l’apertura del porto di Livorno per accogliere la nave Aquarius. Poi il passo indietro e il messaggio che scompare dai social network. E’ un caso il messaggio del sindaco M5s Filippo Nogarin che ha scelto, a sorpresa, di schierarsi in opposizione alla linea del governo Conte di non consentire l’attracco in Italia dell’imbarcazione gestita dalla ong Sos Mediteranée. “Siamo ...

Sull'Aquarius 629 migranti : "Soccorsi 6 diversi gommoni" : Non c'è che dire. Con altri 629 immigrati raccolti in mare in diverse operazioni di recupero e soccorso, per i quali si chiede un approdo in Italia, l'estate 2018 inizia col botto. Quella di ieri è ...

Lettera di Salvini : “Nave Aquarius con i 629 migranti attracchi a Malta. Italia dice ‘no'” : Nave Aquarius è ancora nel Mediterraneo e aspetta l'indicazione di un 'porto sicuro'. Il ministro degli Interni Salvini: "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani, no al business dell'immigrazione clandestina".Continua a leggere

Migranti - Malta replica a Salvini : “nave Aquarius? Non spetta a noi”/ Chiusi i porti italiani ai 629 naufraghi : Migranti, Salvini sfida Malta:"No alla nave Aquarius". Chiusi i porti italiani mentre una nave con 629 Migranti è in viaggio nel Mediterraneo. Ministro scrive a La Valletta che replica(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 18:43:00 GMT)

Salvini chiude i porti italiani alla nave Aquarius con 629 migranti a bordo : Il titolare del Viminale ha scritto una lettera urgente alle autorità maltesi per comunicare che il porto della Valletta è… L'articolo Salvini chiude i porti italiani alla nave Aquarius con 629 migranti a bordo proviene da Essere-Informati.it.