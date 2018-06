Aquarius | governo risponde alla Francia | “Non accettiamo lezioni ipocrite | da Parigi

Aquarius - Francia e Spagna contro il Governo italiano : "Linea vomitevole" : La vicenda Aquarius ha diviso l'opinione pubblica italiana. Moltissimi hanno sposato la linea del Governo 5Stelle-Lega, che ha "chiuso i porti" di fronte alla richiesta di sbarco sulle coste italiane della nave dell'Ong SOS Mediterranée con a bordo 629 persone. Alla fine, a rompere gli indugi, e ad arrestare il braccio di ferro tra Italia e Malta, è arrivato il Primo Ministro spagnolo che ha offerto un approdo sicuro nel porto di ...

Aquarius - Macron : “Italia cinica e irresponsabile”. En Marche : “La posizione del governo Conte fa vomitare” : “Dall’Italia cinismo e irresponsabilità”. Il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto per condannare il comportamento del nostro Paese sul caso della nave Aquarius, che dopo la chiusura dei porti da parte del governo Conte è diretta verso la Spagna dove sarà accolta nel porto di Valencia. Il commento è stato riportato dal portavoce del governo Benjamin Griveaux. Il capo di Stato francese ha ricordato “la legge ...

Aquarius - il partito di Macron attacca il governo : “Posizione Italia immonda e vomitevole” : Il partito del presidente francese Emmanuel Macron attacca il governo Italiano sulla questione della nave Aquarius: "La linea del governo Italiano è vomitevole, trovo immondo fare bassezze politiche quando ci sono in gioco vite umane", afferma il portavoce de La Republique En Marche, Gabriel Attal.Continua a leggere

Aquarius - il governo : “Li accompagneremo a Valencia”. Dalla nave : “Rotta Spagna idea folle” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del vertice di governo a Palazzo Chigi, spiega che la Marina militare e la guardia costiera accompagneranno la nave Aquarius a Valencia in pochissimi giorni. Ma Dalla nave l'idea di arrivare fino in Spagna viene considerata "folle" e rischiosa per equipaggio e migranti a bordo.Continua a leggere

Aquarius - Salvini esulta : «Alzare la voce paga. Il governo è compatto» Diretta : Il ministro dell'Interno commenta la decisione spagnola di ospitare la nave. «Abbiamo aperto uno squarcio di giustizia»

Aquarius - De Magistris : “Governo del cambiamento? Sta per far morire donne e bambini. Noi aperti e solidali” : “Finora l’unico elemento di storia del Governo del cambiamento, del Governo che ha fatto la storia è che stanno per far morire nel Mar Mediterraneo donne e bambini”. Luigi de Magistris, sindaco di Napoli non usa mezze misure e, tirando una stoccata decisa al Governo Lega – M5S, spiega: “Il porto di Napoli è aperto. Una nave che non trova approdo (l’Aquarius ndr), può venire nel porto di Napoli, dove ...

Aquarius - Nogarin : “Venga a Livorno”/ Sindaco M5s cancella post : “Non volevo creare problemi al governo” : Aquarius, Nogarin: “Venga a Livorno”. Sindaco M5s cancella post: “Non volevo creare problemi al governo”. E scoppia il caso. Lo scrittore Roberto Saviano gli scrive su Facebook.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Aquarius - Nogarin : “La mia posizione è quella espressa su Facebook. Post rimosso? Poteva creare problemi al governo” : “Questa è una posizione mia personale come sindaco della città”. Così Filippo Nogarin, sindaco Cinque stelle di Livorno, sulle polemiche per il Post prima pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui annunciava l’apertura del porto di Livorno alla nave Aquarius. “Nel momento in cui mi sono reso conto che oggettivamente questo Poteva creare dei problemi al governo mi è sembrato corretto rimuovere il Post – aggiunge ...

Aquarius - Magi (+Europa) : “Il governo sta violando i diritti umani - Salvini non può chiudere i porti” : Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'onorevole Riccardo Magi di +Europa per parlare del caso Aquarius e del braccio di ferro scatenato da Matteo Salvini contro Malta e fare un po' di chiarezza rispetto alle normative internazionali violate dal governo italiano disponendo la chiusura dei porti.Continua a leggere