Aquarius | Francia e Spagna criticano Roma sui migranti | Premier Conte | “Ipocriti”

Aquarius - Salvini : "Macron - ti do 9 mila migranti"/ Video - "Francia respinge donne incinte e bambini" : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore, ecco l'appello al presidente transalpino

Aquarius - nervi tesi tra Francia e Italia. Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»

Aquarius - Francia e Spagna contro l’Italia. Conte : ?no a lezioni ipocrite da Parigi : Secondo la ong 129 persone rimarranno a bordo della Aquarius. Il ministro delle Infrastrutture Toninelli: vedette e navi per portarli verso Valencia...

Aquarius - trasferiti 280 migranti su navi italiane/ Ultime notizie - P. Chigi "Spagna solidale - Francia cinica" : migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...

Aquarius - la Francia a muso duro : "La linea dell'Italia fa vomitare". Di Maio : "Proprio loro?" : La linea tenuta dal governo italiano sul caso Aquarius "fa vomitare". A dirlo, nel corso di un’intervista all’emittente francese Public Sénat, è stato il portavoce di En Marche...

Aquarius - Francia all'Italia : "Vomitevole"<br>Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni" : Dopo qualche ora di riflessione è arrivata la risposta del Governo Italiano alle dichiarazioni provenienti dalla Francia sul caso Aquarius. Palazzo Chigi ha diffuso una nota, con la quale ha definito "ipocriti" gli interventi di Macron e del suo deputato Attal: "Le dichiarazioni intorno alla vicenda Aquarius che arrivano dalla Francia sono sorprendenti e denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. ...

La Aquarius diventa caso diplomatico. Roma alla Francia : "L'Italia non accetta lezioni ipocrite" : È inammissibile giocare alla politica con delle vite umane, lo trovo immondo". Iniziato il trasbordo dei primi 100 dall'Aquarius E' iniziato, intanto, il trasbordo dalla nave Aquarius dei primi 100 ...

Aquarius - Di Maio : "Francia scopre la responsabilità - apra i porti"

Aquarius - governo risponde alla Francia : “Non accettiamo lezioni ipocrite - da Parigi cinismo” : Il governo italiano replica alla Francia e alle parole del presidente Emmanuel Macron sul caso della nave Aquarius: "L'Italia non può accettare lezioni ipocrite da paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall'altra parte. La Francia ha più volte adottato politiche ben più rigide e ciniche in materia di accoglienza".Continua a leggere

Migranti : ministro Esteri Francia - Italia riveda posizione su Aquarius : Roma, (AdnKronos) – “Medici senza Frontiere e l’ong Sos Mediterranee dicono che i tempi di transito della nave Aquarius verso Valencia sono troppo lunghi rispetto alla situazione umanitaria” a bordo della nave. “La nave si trova a 25 miglia dalle coste siciliane e a 27 miglia da Malta: chiediamo ufficialmente alle autorità Italiane di rivedere la propria posizione e di accogliere i rifugiati che si trovano a bordo ...

In corso il trasbordo dei migranti dall’Aquarius - Francia e Spagna attaccano l’Italia. L’Ue frena : È iniziato il trasbordo che porterà i migranti in viaggio sulla nave Aquarius verso la Spagna. L’annuncio arriva da Medici Senza Frontiere che coordina i lavori di soccorso nel Mediterraneo e viene confermato dal ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli. Circa 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e con...

