Aquarius | Francia al Governo italiano | Vomitevole Palazzo Chigi | Non

: La Francia definisce #vomitevole l’operato italiano su #aquarius La Francia del disastro in Libia, la Francia che… - carmeloabbate : La Francia definisce #vomitevole l’operato italiano su #aquarius La Francia del disastro in Libia, la Francia che… - GiovanniToti : La Francia critica l’Italia sulla gestione dei migranti e della nave #Aquarius!! Ma da che pulpito: #Macron ricorda… - Corriere : Di Maio: «La Francia ha scoperto la responsabilità, adesso apra i porti» -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) 22.14 - Rapporti tesi tra Italia esulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso, al punto che il vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di". E see Spagna criticano aspramente la scelta deldi non accogliere la navecon a bordo 629 migranti in difficolta, è Berlino che prova a ricucire: "Sull'immigrazione illegale dobbiamo rispondere in modo unitario. Questo tema ha il potenziale di danneggiare l'Europa" ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel.17.48 - Dopo qualche ora di riflessione è arrivata la risposta delalle dichiarazioni provenienti dallasul casoha diffuso una nota, con la quale ha definito "ipocriti" gli interventi di Macron e del suo ...