Aquarius | Fico | “Su immigrazione non ci sono buoni e cattivi Ong? Non facciamo di tutta

Aquarius - l’uscita di Nogarin dopo aver avvertito Fico. Malumori nella maggioranza : “Viriamo a destra” : Venti minuti. Il post su facebook di lunedì mattina con cui il sindaco Filippo Nogarin si è detto disponibile ad accogliere i 629 migranti della nave Aquarius nel porto di Livorno è durato solo venti minuti. “Siamo pronti ad aprire il porto e accogliere la nave Aquarius con il suo carico di 629 vite umane – ha scritto il primo cittadino – ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho parlato con il ...

Aquarius - Luigi De Magistris perde la testa : 'Ignobile - vergognosa sconfitta per l'Italia. Ora Roberto Fico...' : In queste tormentate ore in cui ha tenuto banco il caso-Aquarius e l'emergenza immigrazione, i fari sono stati puntati anche su Roberto Fico , l'ortodosso, il pentastellato di sinistra nonché ...

Aquarius - M5s difende chiusura porti. Di Maio : “Immigrazione non più business”. E Fico : “Siamo sulla strada giusta” : “E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza”. Non c’è solo Matteo Salvini a esultare per la scelta della Spagna di accogliere la nave Aquarius con i 629 migranti a bordo. Danilo Toninelli, ministro M5s alle Infrastrutture, in una nota ha ringraziato il premier Pedro Sanchez per l’offerta d’aiuto. “Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica ...

Aquarius - Fico : “L’Italia non può gestire questa situazione da sola. L’Europa ci deve aiutare” : “È da molto che l’Italia chiede solidarietà alL’Europa”. Commenta così il presidente della Camera, Roberto Fico, la vicenda dei migranti lasciati in mare dopo che il governo ha chiuso i porti alla nave Aquarius. “L’Italia è stato ed è un Paese accogliente per tradizione – ha aggiunto Fico, in visita alla tendopoli di San Ferdinando – il fatto che la Spagna abbia accettato l’idea di una solidarietà nel Mediterraneo più collettiva è ...