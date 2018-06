Aquarius | esposto in Procura contro Salvini

blogo

: Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius #aquarius - MediasetTgcom24 : Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius #aquarius - AMY79991659 : RT @notiveri: L’Italia ha violato i trattati internazionali respingendo la nave Aquarius?: La Spagna vuole denunciare l'Italia per la viola… - gdisacco1 : RT @eurodisastro: #Aquarius Quelli che andrebbero arrestati immediatamente, fanno un esposto contro il Ministro #Salvini. Fate un po' voi.… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Uninil ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo. A decidere di presentarlo è stato oggi il giornalista ed ecologista Gianfranco Mascia, tra i fondatori dei partito dei Verdi e del Popolo Viola, che oggi si è presentato alladi Roma per presentare unnon soltanto per il comportamento del ministro con la nave.È stato lo stesso Mascia a spiegare in una nota il perchè di questa mossa:Oggi ho presentato un-denuncia alladella Repubblica di Roma nei confronti del Ministro degli Interni Matteosulla vicenda della chiusura dei porti e della conferenza stampa nella sede della Lega.La prima parte dell'è dedicata proprio a quanto accaduto con la nave:Chiedo allase il rifiuto di autorizzare l’attracco nei porti italiani della navesia in violazione della ...