Aquarius | chiudere i porti non è politica È disumano

: #Salvini chiude i porti. Poi chiuderà le strade. Poi ci chiuderà in casa. Dopodichè, quando non avrà più nulla da c… - lauraboldrini : #Salvini chiude i porti. Poi chiuderà le strade. Poi ci chiuderà in casa. Dopodichè, quando non avrà più nulla da c… - SkyTG24 : Il caso #Aquarius solleva una questione: può un Paese chiudere i propri porti? La risposta a questa e altre domande… - fanpage : Perché chiudere i porti italiani alla nave #Aquarius con 629 migranti è una scelta sbagliata -

(Di martedì 12 giugno 2018) Ci sono più di 123 minori su. Sos Mediterranée parla anche di sette donne incinte tra gli oltre 600 migranti soccorsi al largo della Libia poche ore fa. E una decina di bambini piccoli. Disidratati. Alcuni ragazzi riportano ustioni “da carburante”. Non hanno abbastanza cibo. La nave dovrebbe arrivare al porto di Valencia “verso la fine della settimana”, secondo l’agenzia spagnola Efe. Non è arrivata in Italia: è respinta al grido di “chiudiamo i”. Il vicepremier Matteo Salvini gioisce e grida alla vittoria, il ministro Danilo Toninelli plaude a Salvini, proprio come Marine Le Pen. VITTORIA! 629 immigrati a bordo della navein direzione #Spagna, primo obiettivo raggiunto! #chiudiamoipic.twitter.com/dNmLyNRaVo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 giugno 2018 Adesso le 629 persone sono ancora su, in mare. Con i volontari ...