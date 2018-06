Aquarius | canti e “pensieri positivi” per resistere | il neonato portato in salvo e la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) Un medico tiene in braccio di notte unche ha due occhi neri enormi. È protetto dalla sua tutina grigio chiara, forse è caduto in mare prima di essereine quindi è stato coperto. Qualcuno gli ha dato un ciuccio che lui non ha intenzione di lasciare. È uno dei 123 minori a bordo della nave, rimasta ferma per quasi due giorni tra le coste della Sicilia e quelle di Malta. Loro non sanno di essere stati l’oggetto di un braccio di ferro che si è risolto con l’accoglienza della Spagna, dove però i 629 migranti soccorsi dai volontari della ong Sos Meditarranee arriveranno solo tra tre giorni. Ma prima del trasferimento su imbarcazioni della Marina Militare italiana, direzione Valencia, lo stallo della nave ha permesso di mostrare la speranza e la voglia di sorridere di uomini, donne e bambini in fuga da povertà e violenza. A bordo c’è anche una ...