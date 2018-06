Aquarius | Alex Zanotelli | “Sono arrabbiatissimo Salvini? È un razzista | punto e basta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) “Io sono veramente arrabbiato. Ho detto a Fico “è troppo forte e vi sta prendendo totalmente in giro“. Devono stare attentissimi. Io non posso accettare quello che ha fatto e quello che promette di fare: sbattere fuori 500.000 migranti e i bulldozer contro i campi rom. Non prendiamoci in giro, c’è un razzismo in Italia che sta crescendo in questi anni. Poi è chiaro, manipolato così come è avvenuto in questi anni dalla politica, il razzismo esplode in questa maniera. Io l’ho detto chiaramente: non so come un cristiano abbia fatto a votare un uomo che è un”. Cosìcommentando la vicenda dell’Acquarius e le posizioni espresse dasu immigrazione e campi rom L'articolo: “Sono? È un, sta prendendo in giro il M5s” ...