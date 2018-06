Aquarius | Alessandro Di Battista | “Sto con Toninelli e Di Maio Per me il futuro degli

ilfattoquotidiano

: Ma non avete letto le belle, limpide e ferme parole di Roberto Fico e Alessandro Di Battista per l’aiuto immediato… - sebmessina1 : Ma non avete letto le belle, limpide e ferme parole di Roberto Fico e Alessandro Di Battista per l’aiuto immediato… - RaiNews : Dall'#Aquarius Alessandro Porro di @SOSMedItalia 'Arriveremo in Spagna in 3 o 4 giorni e questo sottrae risorse per… - NichiVendola : Da Che Guevara a Marine Le Pen. Ecco la rivoluzione di Alessandro Di Battista... #Aquarius #migranti #razzismo -

(Di martedì 12 giugno 2018) La forzista Laura Ravetto lo accusa per il suo silenzio sul caso, durante la trasmissione Agorà su Rai 3. EDidopo poche ore (fuso orario permettendo) risponde. “Mi hanno riferito che in alcune trasmissioni televisive italiane qualcuno si domandava il perché di un mio ‘silenzio‘ riguardo alle tematiche legate all’immigrazione”, ha scritto su facebook l’ex parlamentare del Movimento 5 stelle. “Pare che questo ‘silenzio’ sia stato anche criticato. Spieghiamo alcune cose“. L’ex parlamentare del M5s, che da diverse settimane si trova negli Stati Uniti insieme alla compagna e al figlio, ha dichiarato nel video allegato al post di essere in linea con il governo di Giuseppe Conte sulla gestione della nave. “Sono d’accordo con Danilo. E lo sono anche con Luigi Di. ...