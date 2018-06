Aquarius | a Valencia con navi italiane

Aquarius - i 629 migranti arriveranno a Valencia a bordo di navi italiane : L'annuncio arriva da "Sos Mediterranee" e viene confermato dal ministro Toninelli che parla della vicenda parla di "giusto pragmatismo politico che prima non c'era. Non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno"

Valencia : accoglieremo la nave AquariusConte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Aquarius : 'Noi a Valencia? Impossibile - non è sicuro - il tempo peggiora' : 'Hai presente un'ambulanza che fa un soccorso e poi quando si trova sulla tangenziale gli viene detto di fermarsi perché non si sa dove portare i pazienti? Ecco, ci sentiamo così'. Alessandro Porro, ...

Aquarius - il governo : “Li accompagneremo a Valencia”. Dalla nave : “Rotta Spagna idea folle” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del vertice di governo a Palazzo Chigi, spiega che la Marina militare e la guardia costiera accompagneranno la nave Aquarius a Valencia in pochissimi giorni. Ma Dalla nave l'idea di arrivare fino in Spagna viene considerata "folle" e rischiosa per equipaggio e migranti a bordo.Continua a leggere

Aquarius - Spagna offre il porto di Valencia. Migranti ancora in attesa | : Salvini: "Alzare la voce paga ". Il premier spagnolo Sanchez: un dovere evitare catastrofe umanitaria. Conte ringrazia. Mattarella cita Saragat: la Repubblica abbia un volto umano. Malumori in M5s. ...